Pasy w grze o europejskie puchary. Szybki gol ustawił spotkanie

Krakowianie w ostatnich tygodniach wpadli w dołek, z którego wydostali się dopiero w poprzedniej serii spotkań, pokonując Lechię Gdańsk 2:0 na swoim boisku. Wcześniej Pasy zanotowały trzy kolejne ligowe porażki z Legią Warszawa (0:1), Jagiellonią Białystok (0:1) i Piastem Gliwice (1:3). Przerwanie niekorzystnej passy wyraźnie dodało im skrzydeł oraz wiary, że na finiszu rozgrywek można jeszcze powalczyć o czwarte miejsce, które premiowane jest startem w kwalifikacjach Ligi Europy. Szkoleniowiec Cracovii Michał Probierz przed sobotnią konfrontacją zapowiadał odważnie: - Jesteśmy faworytem i chcemy wygrać to spotkanie.

Gospodarze od początku meczu odważnie ruszyli do przodu, wprowadzając zamieszanie w szeregach obronnych przeciwników. Ich starania zostały nagrodzone już w 6. minucie spotkania, gdy Michal Siplak wykorzystał dobre dośrodkowanie z prawego skrzydła i umieścił piłkę pod poprzeczką. Dla 23-letniego obrońcy Pasów była to pierwsza bramka w tym sezonie Ekstraklasy. Słowak jest jednym z mocniejszych punktów drużyny prowadzonej przez Michała Probierza. W marcu zapracował na pierwsze powołanie do dorosłej reprezentacji Słowacji na mecze z Węgrami oraz Walią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2020.

Gospodarze wyraźnie zaskoczyli przyjezdnych. W bieżących rozgrywkach nie zwykli tak efektownie rozpoczynać swoich potyczek. Gol Siplaka był zaledwie trzecim trafieniem krakowian w pierwszym kwadransie gry. Gorszym wynikiem w całej lidze legitymuje się tylko Wisła Płock (dwa gole). Po objęciu prowadzenia zawodnicy Cracovii oddali pole rywalom i nie dążyli już za wszelką cenę do podwyższenia wyniku. Zdawali sobie sprawę, że w przypadku zwycięstwa, zrównają się punktami z zajmującą czwarte miejsce w tabeli Jagiellonią i przybliżą do strefy pucharowej.

Rywal bez formy

Poznański Lech w bieżącym sezonie nie rozpieszcza swoich kibiców. Przed startem rozgrywek zespół z Wielkopolski zapowiadał walkę o tytuł mistrzowski, a wszystko wskazuje na to, że będzie musiał zadowolić się miejscem w środku ligowej stawki. W ostatnim miesiącu Kolejorz odniósł zaledwie jedno zwycięstwo - 1:0 z Legią.

W sobotni wieczór na obiekcie przy ul. Kałuży Lechici mieli wyraźne problemy ze stwarzaniem zagrożenia pod polem karnym rywali. W całym spotkaniu goście nie oddali choćby jednego celnego strzału na bramkę strzeżoną przez Michala Peskovicia i ponieśli zasłużoną porażkę.

Cracovia - Lech Poznań 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Michal Siplak (6)

Żółta kartka - Cracovia: Filip Piszczek, Sergiu Hanca.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 10 631.

Cracovia Kraków: Michal Peskovic - Cornel Rapa, Michał Helik, Niko Datkovic, Michal Siplak - Janusz Gol, Damian Dąbrowski (86. Diego Ferraresso), Sergiu Hanca, Milan Dimun, Mateusz Wdowiak (85. Javier Hernandez) - Filip Piszczek (46. Airam Cabrera).

Lech Poznań: Jasmin Buric - Robert Gumny, Dimitris Goutas, Nikola Vujadinovic, Wołodymyr Kostewycz - Tymoteusz Klupś (60. Maciej Makuszewski), Łukasz Trałka, Maciej Gajos, Kamil Jóźwiak (78. Piotr Tomasik) - Darko Jevtic (69. Christian Gytkjaer), Filip Marchwiński.