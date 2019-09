Cracovia znalazła pogromcę. Legia może zapomnieć o wpadce z Płocka

Cracovia grała z ŁKS-em w drugiej kolejce PKO Ekstraklasy. Na inaugurację oba zespoły zanotowały po remisie. Łodzianie wrócili do najwyższej klasy rozgrywkowej po ponad siedmiu latach.

Przed niedzielnym spotkaniem Cracovia stanęła przed szansą wskoczenia na fotel lidera ligi. "Pasy" wygrały trzy ostatnie mecze i o strachu przed wicemistrzami Polski nie mogło być mowy. Zresztą sama Legia nie wyglądała ostatnio dobrze i w zaległym, rozegranym w środę meczu, przegrała na wyjeździe z Wisłą Płock 0:1.

Błędy obrońców Cracovii

Górnik postawił się Pogoni. Zdecydowała szczęśliwa bramka Angulo Pogoń Szczecin... czytaj dalej » Jak się okazało, presja nie podziałała na krakowian dobrze. Od pierwszych minut to warszawianie przeważali. Szczególnie aktywne było trio Walerian Gwilia, Luquinhas i Jarosław Niezgoda. Choć długo brakowało klarownych sytuacji, to Legia w końcu dopięła swego. Z dystansu strzelił Domagoj Antolić (zastąpił kontuzjowanego Cafu), a do odbitej przez Michala Peskovicia ruszył Niezgoda. Napastnik gości został powalony na murawę przez Davida Jablonsky'ego i legioniści mieli rzut karny. Ten bardzo pewnym strzałem na gola zamienił sam faulowany.

1:0 było po 45 minutach, a ci, którzy liczyli na odrodzenie Cracovii po przerwie, bardzo szybko mogli poczuć się rozczarowani. Druga część ledwo się rozpoczęła, a Legia przewagę podwoiła. Szkolny błąd, nabijając Luquinhasa przed własnym polem karnym, popełnił Oleksiej Dytjatjew i prezent otrzymał Gwilia. Gruzin, będąc sam przed Peskoviciem, nawet na moment się nie zawahał i pewnie posłał piłkę do siatki.

Warszawianie najwyraźniej uznali, że mecz jest rozstrzygnięty i zwolnili tempo. A i Cracovia długo nie kwapiła się do huraganowych ataków. W końcu jednak coś drgnęło. Mateusz Wdowiak zagrał fantastyczną dwójkową akcję z Milanem Dimunem i w sytuacji sam na sam nie dał szans Radosławowi Majeckiego. Krakowianie znów uwierzyli, że tego meczu wcale nie muszą przegrać.

Legia drżała o wynik do ostatniego gwizdka, ale ostatecznie spod Wawelu wyjeżdża z kompletem punktów.

Wicemistrzowie Polski wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli i tracą tylko punkt do pierwszej Pogoni Szczecin. Cracovia jest piąta.

Cracovia - Legia 1:2 (0:1)

Bramki: Wdowiak (67') - Niezgoda (33'), Gwilia (47')