Fatalny błąd obrońcy. Lechia trafia i jest bliżej Pucharu Polski

Dośrodkowanie Fili i Paixao doszedł do strzału, mimo trudnej pozycji. Uderzenie nie było mocne i złapał piłkę Hrosso.

Nieco dłuższy fragment gry w środku pola. W podaniach do przodu wyraźnie brakuje precyzji.

Płasko posłana piłka do Rapa, a ten strzelił bardzo niecelnie.

Kolejny strzał Fiolicia, ale ten do zapomnienia.

21' Flavio zagrywa do Haydary'ego a ten bez problemu pokonuje bramkarza Cracovii. Prowadzimy!!! Cracovia – Lechia 0⃣- | #CRALGD pic.twitter.com/CoAcvIVAXC

Haydary ambitnie walczył w narożniku, ale na nic się to zdało. Cracovia zaczyna od bramki.

Fiolić łapie się za głowę po nieudanym strzale na bramkę Lechii. Spore pretensje ma też do niego Wdowiak, bo udało mu się uwolnić od opieki rywala w polu karnym i oczekiwał podania.

Kapitalna kontra Cracovii! W polu karnym z piłką znalazł się Wdowiak, który zagrał mocno wzdłuż bramki. Rapa był minimalnie spóźniony. Szkoda, bo to mógł być pierwszy gol!

Ostatnie godziny przed meczem były w szeregach Lechii mocno niespokojne. Jadący do Lublina autokar z rodzinami piłkarzy, zawodnikami, którzy nie znaleźli się w kadrze meczowej oraz pracownikami klubu został zawrócony z powodu koronawirusa. Jeden z podróżnych miał dziewięć dni temu kontakt z osobą zakażoną.

Znamy już składy obu ekip. To oni walczyć będą o Puchar Polski!

Od sezonu 2013/14 PZPN organizował finały Pucharu Polski na PGE Narodowym w Warszawie, zawsze 2 maja. Tym razem z uwagi na pandemię odstąpiono od tej zasady. Wobec braku możliwości rozegrania meczu z udziałem kompletu widzów nie było sensu organizować zawodów na tak dużym stadionie. Zmianie musiał ulec również termin. O wyborze Lublina zdecydowało m.in. doświadczenie nabyte we współpracy przy okazji organizacji mistrzostw Europy do lat 21 oraz mistrzostw świata do lat 20.