Sześć goli w Krakowie. Cracovia wyeliminowała Jagiellonię

Rzeczywiście pod obiema bramkami działo się sporo od początku spotkania. Kibice obejrzeli cztery gole. Cracovia objęła prowadzenie w 16. minucie. Obrońca gości Ivan Runje wybił piłkę pod nogi Sergiu Hanki, który mocno strzelił na bramkę Grzegorza Sandomierskiego. Bramkarz Jagiellonii wybił piłkę przed siebie, na co tylko czekał Piszczek, dobijając z bliska.

Stracili zamiast wyrównać

Sensacja w Pucharze Polski. Rozgrywki już bez Wisły Kraków Dwa gole z rzutów... czytaj dalej » Wydawało się, że Jagiellonia wyrówna po niebezpośrednim rzucie wolnym przed bramką Lukasa Hrossy. Słowacki golkiper złapał piłkę zagraną przez Diego, a sędzia uznał, że było to celowe podanie. Hrosso zrehabilitował się, broniąc głową potężne uderzenie.

I tak zamiast gola wyrównującego dla Jagiellonii za chwilę wpadła druga bramka dla Cracovii. Po akcji oskrzydlającej Piszczek podał wzdłuż bramki, a sytuację wślizgiem zamknął Bojan Cecaric. Jagiellonia odrobiła jednego gola przed zejściem na przerwę. Trafił uderzający płasko z szesnastki Juan Camara. Hiszpan otrzymał ładne podanie piętą od Tomasa Prikryla. Nie popisał się Sandomierski, który dał się pokonać strzałem przy bliższym słupku.

Piękny gol

Na początku drugiej połowy Cracovia wpakowała trzeciego i w dodatku pięknego gola. Tomas Vestenicky popisał się uderzeniem z dystansu, piłka po drodze zmieniła nieco kierunek, a Sandomierski nie mógł nic zrobić.

Jagiellonia walczyła o wyrównanie do samego końca. Potrafiła zepchnąć Cracovię do defensywy, co zaowocowało bramką Wojciecha Błyszki w 86. minucie. Było to pierwsze trafienie tego zawodnika w oficjalnym meczu. Błyszko w zamieszaniu pod bramką wykazał się przytomnością, zdobywając bramkę lewą nogą.

Jagiellonia postawiła wszystko na jedną kartę, dzięki czemu gospodarze przeprowadzili kontratak, po którym Pelle van Amersfoort wykorzystał sytuację jeden na jednego z Sandomierskim, a sędzia za moment zakończył mecz.

Wynik mógł być wyższy, gdyby wcześniej rzut karny wykorzystał Piszczek. Jego nieudolną próbę w 68. minucie obronił bramkarz Jagiellonii.

WYNIK:

Cracovia - Jagiellonia 4:2

Bramki: 1:0 Filip Piszczek (16), 2:0 Bojan Cecaric (25), 2:1 Juan Camara (41), 3:1 Tomas Vestenicky (51), 3:2 Wojciech Błyszko (85), 4:2 Pelle van Amersfoort (90+4).