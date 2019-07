Probierz żałuje niewykorzystanych szans. "Marzenia to jedno, a realia to drugie"

W rewanżowym meczu Pasy po dogrywce zremisowały w Krakowie 2:2, ale ponieważ w pierwszym spotkaniu padł remis 1:1, wicemistrzowie Słowacji zapewnili sobie awans dzięki jednej bramce więcej zdobytej na wyjeździe.

Probierz przyznał, że mecz rozpoczął się dla Cracovii bardzo dobrze, bo już w 2. minucie objęła ona prowadzenie. - Bardzo istotna była też 14. minuta, w której zawodnik DAC powinien dostać ewidentną czerwoną kartkę. Podobnie było w poprzednim spotkaniu, gdzie należał nam się rzut karny, a w Polsce żaden dziennikarz o tym nawet nie wspomniał - żalił się krakowski szkoleniowiec. Klęski w pucharach ciąg dalszy. Obrońca Cracovii sprezentował awans Słowakom Cracovia... czytaj dalej »

Nieskuteczność, błędy, brak karnego

Według niego Cracovia powinna załatwić sprawę w pierwszej połowie, ale nie wykorzystała kilku okazji. - Po przerwie za łatwo straciliśmy bramkę, był taki moment, że rywale przejęli kontrolę. Potem my mieliśmy swoje okazje. To był ciekawy, szybki mecz - dodał.

Kluczowy był gol na 2:1 dla Słowaków, na początku dogrywki. Obrońca gospodarzy Michał Helik popełnił błąd przy wyprowadzaniu piłki i Eric Ramirez w sytuacji sam na sam pokonał Michala Peskovica.

- Na pewno popełniliśmy parę błędów. Ja też nie będę tutaj się przed niczym krył. Też popełniłem błąd, niestety takie jest życie sportowca. Na pewno się tym nie podłamię, walczę dalej - stwierdził po meczu Helik.

- W dogrywce padł gol po dziecinnym błędzie Michała, ale za chwilę powinien zostać podyktowany dla nas rzut karny za faul na Filipie Piszczku. Nie jest to usprawiedliwienie, bo odpadliśmy przez naszą nieskuteczność. Bardzo chcieliśmy awansować, niestety nie udało się. Marzenia to jedno, a realia to drugie - podsumował Probierz.

Trener rywali znalazł sposób

W zupełnie innym nastroju był szkoleniowiec DAC - Peter Hyballa, który z kolei narzekał na zły początek meczu w wykonaniu jego podopiecznych.

- W przerwie powiedziałem, że skoro jesteśmy młodszym zespołem od Cracovii, musimy stworzyć przewagę na skrzydłach. Zdołaliśmy wyrównać, w drugiej połowie byliśmy lepszym zespołem. Graliśmy w piłkę, a Cracovia długimi podaniami, starała się wykorzystać przewagę fizyczną. Potem była już tylko walka i bronienie wyniku. Cracovia posyłała długie piłki, jedna z nich przeszła i padł gol na 2:2, ale awansowaliśmy. Jesteśmy dumny, to ważne dla słowackiej piłki, że jeden klub przeszedł dalej i to ten, który ma najmłodszy zespół. To duża rzecz dla naszego klubu - ocenił Niemiec.

W kolejnej rundzie ekipa z Dunajskiej Stredy zmierzy się z Atromitosem Ateny.

Źródło: PAP/Łukasz Gągulski Cracovia na I rundzie zakończyła przygodę w Europie

Cracovia Kraków - Dunajska Streda 2:2 (1:1, 1:0)

Rafael Lopes (2), Filip Piszczek (120+2) - Connor Ronan (47), Eric Ramirez (93)



Żółte kartki: Cracovia - David Jablonsky. DAC - Lukas Cmelik, Kristian Kostma, Eric Davis, Danyło Beskorowajny.

Sędzia: Athanasios Tzilos (Grecja). Widzów: 13 245.



Cracovia: Michal Peskovic – Cornel Rapa, Michał Helik, David Jablonsky, Diego Ferraresso – Bojan Cecaric (106. Rubio), Janusz Gol, Damian Dąbrowski (72. Milan Dimun), Pelle van Amersfoort, Sergiu Hanca (95. Filip Piszczek) – Rafael Lopes (83. Mateusz Wdowiak).

DAC: Martin Jedlicka – Kristian Kostma, Lubomir Satka, Dominik Kruzliak, Eric Davis – Mate Vida – Lukas Cmelik (24. Cesar Blackman), Connor Ronan, Zsolt Kalmar (106. Abdulrahman Taiwo), Marko Divkovic (120. Danylo Beskorowajny) - Eric Ramirez (98. Krisztopher Vida).