Włosi widzą Piątka w Rzymie. "Genoa oczekuje 30 milionów"

Krzysztof Piątek wrócił do strzelania. Po pięciu meczach bez gola w końcu trafił do siatki rywali. I to nie w byle jakim meczu. Napastnik Genui pokonał w derbach bramkarza Sampdorii. Mecz skończył się wynikiem 1:1, a Bomber z dziesięcioma trafieniami został samotnym liderem klasyfikacji strzelców Serie A.

Roma miałaby ściągnąć Piątka latem. Wtedy ma dojść do pożegnania z Dżeko.

Bośniak w tym sezonie w Serie A zdobył zaledwie dwie bramki. W czerwcu rzymianie z chęcią sprzedadzą go za duże pieniądze do Azji.

To kolejne spekulacje na temat przyszłości polskiego napastnika.

"Piątek stał się jednym z najgorętszym kąsków na rynku. Genoa oczekuje za niego 30 milionów euro" - pisze we wtorek "Corriere dello Sport".

Ściga się z Ronaldo

Serie A ma przerwę, piłkarze są na wakacjach, a najbliższa kolejka ligowa rusza dopiero 19 stycznia. W tej sytuacji włoska prasa obszernie rozpisuje się o ewentualnych transferach. Gorącym tematem jest oczywiście robiący w tym sezonie furorę w lidze włoskiej Piątek.

Piątek znów na okładce. Kandydat do ataku w Milanie Znów głośno we... czytaj dalej » Polak trafił latem do Genui z Krakowa za zaledwie 4,5 mln euro. Obecnie jest wyceniany na około 60 milionów euro. Nic dziwnego, strzela jak na zawołanie. Po 19 kolejkach ma na koncie 13 goli. Jest wiceliderem klasyfikacji najlepszych strzelców. O jedną bramkę wyprzedza go tylko Cristiano Ronaldo.

O Polaka pytały Milan i Real

W poniedziałek Polak znalazł się na okładce największego włoskiego dziennika "La Gazzetta dello Sport".

"Piątek ma zostać następcą Gonzalo Higuaina" – mogliśmy przeczytać. Klub z Mediolanu włączył się do gry o polskiego napastnika, którego obserwuje też Juventus i Inter. Higuain trafił do Mediolanu latem ubiegłego roku ze Starej Damy, która wypożyczyła go na rok. Za napastnika Milan zapłacił aż 18 milionów euro, jednak ten rozczarowuje.

Z kolei hiszpańskie radio "Onda Madrid" poinformowało, że 23-latek może jeszcze zimą trafić na wypożyczenie do Królewskich. Real ma bowiem problemy ze strzelaniem goli i szybko potrzebuje odświeżenia składu.