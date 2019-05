Córka Salaha skradła show na Anfield. Kibice docenili jej gola

Taniec, śpiew i niedowierzanie w szatani Liverpoolu. To właśnie tam przeniosło się świętowanie niespodziewanego sukcesu, a nawet, jak mówią niektórzy, cudu. Drużyna Juergena Kloppa pierwszy mecz z Barceloną przegrała 3 do 0. Jednak w rewanżu na Anfield zwyciężyła aż 4 do 0. Tym samym to Liverpool awansował do finału Ligii Mistrzów.

11.07 | Egipcjanin Mohamed Salah przeszedł do Liverpoolu z Romy za rekordową kwotę ponad 35 milionów funtów, ale nie może normalnie przygotowywać się z zespołem do nowego sezonu. Wszystko przez kwestie imigracyjne.

To był uroczy moment, kiedy kilkuletnia córka Mohameda Salaha - Makka strzeliła gola na Anfield po ostatnim meczu sezonu Premier League. Mimo nienajlepszych humorów kibice Liverpoolu głośno celebrowali to trafienie, ku uciesze dziewczynki i jej dumnego taty.

Po ostatnim gwizdku meczu Liverpoolu z Wolverhampton Wanderers, zakończonym wygraną gospodarzy 2:0, na stadionie Anfield nie było wielkiej euforii. Piłkarze Juergena Kloppa nie zdołali na ostatniej prostej wyprzedzić w tabeli Premier League Manchesteru City i wywalczyli tylko wicemistrzostwo kraju. A przecież zgromadzili aż 97 punktów, przegrywając tylko jeden mecz w rozgrywkach.



This is great to watch. Beautiful scenes. Mo Salah's daughter.



pic.twitter.com/BNr8MHTKZR — World Cup (@FlFAWC2018) 12 maja 2019





Owacja i piosenka

Futbol jest brutalny. Liverpool miał rekordowy sezon, skończył bez tytułu Liverpool... czytaj dalej » Mimo to po ostatnim gwizdku zawodnicy The Reds zaliczyli dwie rundy honorowe wokół płyty stadionu. Z kolei Mohamed Salah i Sadio Mane odebrali statuetki dla najlepszych strzelców sezonu PL. Za swoje wyczyny zawodnicy dostali od fanów gromką owację.

Piłkarzom na murawie towarzyszyły ich rodziny. Była tam także żona egipskiego napastnika Magi Salah i ich córka Makka, ubrana w koszulkę FC Liverpool.



Kiedy Mo szedł już ze statuetką Złotego Buta do tunelu stadionu, dziewczynka chwyciła piłkę i pognała w kierunku bramki przed trybuną The Kop. To miejsce najbardziej zagorzałych kibiców The Reds. Mała żwawo kopała przed sobą piłkę, a na koniec wbiła ją do siatki, co wywołało wielką radość u fanów gospodarzy.

W nagrodę odśpiewali piosenkę poświęconą tacie Makki. Mohamed z nieukrywaną radością na twarzy przyglądał się całemu zajściu, po czym z żoną zabrali malucha z boiska.