Złe dni Neymara przed Copa America. Odebrana opaska kapitańska i kontuzja

Tite, selekcjoner brazylijskiej kadry, zadecydował, że kapitanem drużyny na najbliższe Copa America będzie Dani Alves. Do tej pory opaska należała do Neymara.

"Dani Alves będzie kapitanem reprezentacji Brazylii podczas towarzyskich meczów z Katarem i Hondurasem, a następnie tę funkcję będzie pełnił również w trakcie Copa America" - napisano w oficjalnym oświadczeniu brazylijskiej federacji piłkarskiej.

Zaznaczono, że wybór podyktowany jest ogromnym doświadczeniem prawego obrońcy, który w barwach Canarinhos wystąpił do tej pory 107 razy.

Sam Tite sprawy nie skomentował, natomiast brazylijskie media zwróciły uwagę na to, że w ostatnich tygodniach Neymar nie miał najlepszej prasy. Wyciągnięto m.in. uderzenie kibica po porażce Paris Saint-Germain w finale Pucharu Francji z Rennes.

Pokazał młodemu miejsce w szeregu

Brazylijski gwiazdor nie popisał się także na ostatnim treningu. Media społecznościowe szybko wychwyciły zachowanie Neymara po tym, jak 19-letni Weverton założył mu "siatkę" podczas gry treningowej. Zagranie zdecydowanie nie spodobało się piłkarzowi PSG, który mocno szarpnął młodszego kolegę za koszulkę i powalił go na murawę.



19-year old Weverton was called up to the Brazil national team for the first time.



Look at Neymar's reaction to getting nutmegged by the youngster. pic.twitter.com/ROTkwJ0fvu — Football Tweet (@Football__Tweet) May 29, 2019





Kolejny problem

Nie był to jednak koniec złej passy Neymara. Kamery wyłapały również, jak przy jednej z akcji pod bramką 27-latek doznał urazu i utykając zszedł z boiska, kończąc udział w treningu.

Według serwisu Goal.com, Neymarowi szybko została udzielona odpowiednia pomoc i, według brazylijskiej federacji, pozostanie on na razie pod obserwacją. Trudno ocenić, na ile poważny może to być uraz.



ANOTHER injury for Neymar?



: Canal WAMO pic.twitter.com/Cko4YoqLXG — Danish (@ahmed0175) May 29, 2019





Brazylia jest gospodarzem tegorocznej edycji Copa America. Canarinhos w grupie A rywalizować będą z Boliwią, Wenezuelą i Peru.