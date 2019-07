"Albo Messi przeprosi, albo uderzą w niego z całą siłą"

Leo Messi – to od niego uzależnia się przyszłość reprezentacji Argentyny w Copa America. Po dwóch meczach Albiceleste zdobyli zaledwie jeden punkt. Teraz kluczowe starcie z Katarem. Kamery telewizyjne skupiają się tylko na gwiazdorze Barcelony.

Leo Messi, który wrócił do kadry Argentyny po dłuższej przerwie, wziął udział we wtorkowym treningu zespołu. Piłkarze Lionela Scaloniego przygotowują się na mecze towarzyskie. W piątek Argentyna zmierzy się z Wenezuelą, a 26 marca z Marokiem.

Według Abreu, południowoamerykańska konfederacja piłki nożnej CONMEBOL zamierza dotkliwie ukarać Argentyńczyka. Nie karą finansową, tylko zawieszeniem. Argentyna pokonała Chile w meczu o trzecie miejsce Copa America. Druga w karierze czerwona kartka Messiego Reprezentacja... czytaj dalej »

Federacja prosi Messiego

- Radzę Messiemu złożenie przeprosin, ponieważ oni zamierzają nim potrząsnąć poprzez sankcje. Powinien przeprosić, a wówczas nie uderzą w niego z całą siłą - powiedział Abreu na antenie lokalnego radia Club Octubre.

Zasugerował również, że z Messim skontaktowali się już przedstawiciele Argentyńskiej Federacji Piłki Nożnej i poprosili go o złożenie przeprosin.



Messi zbojkotował ceremonię wręczenia reprezentacji Argentyny medali za trzecie miejsce w Copa America, a wcześniej oskarżył sędziów o stronniczość i korupcję.



W meczu o trzecie miejsce Argentyna pokonała Chile 2:1, a Messi po raz drugi w karierze reprezentacyjnej otrzymał czerwoną kartkę. W 36. minucie gwiazdor Barcelony wdał się w przepychankę z Garym Medelem, a paragwajski sędzia Mario Diaz bez wahania wykluczył obu z gry. Messi: korupcja i sędziowie nie dali nam wejść do finału Zaskakująca... czytaj dalej »

Turniej rozczarowań

Po przegranym 0:2 półfinale z Brazylią Argentyńczycy narzekali na arbitrów i złożyli skargę do Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej w związku z "poważnymi błędami sędziowskimi". Argentyńska federacja podejrzewała nawet, że krótkie przerwy w systemie VAR nie były dziełem przypadku, ponieważ doszło do nich podczas dwóch akcji, które mogły zakończyć się rzutami karnymi dla Albicelestes.

Messi nawiązał do tych wydarzeń i stwierdził, że być może zapłacił cenę za krytykę sędziów meczu z Brazylią. - Być może płacę za to rachunek. Zawsze mówię prawdę, jestem szczery i dlatego jestem spokojny. Myślę, że czerwona kartka wynika z tego, co powiedziałem - zarzucał arbitrowi.

32-letni piłkarz na turnieju w Brazylii przeżył kolejne rozczarowanie. Z Barceloną sięgnął po wiele trofeów, ale żadnego nie wywalczył z drużyną narodową. Wystąpił w czterech finałach wielkich imprez - mundialu w Brazylii w 2014 roku oraz Copa America 2007, 2015 i 2016 - i wszystkie zakończyły się porażką Argentyńczyków.