W Copa America nie umieją przygotować boisk. "To jest po prostu jakiś absurd"

Męki Brazylijczyków w ćwierćfinale. Uratowali się dopiero w rzutach karnych Najpierw bicie... czytaj dalej » - Plac do gry nie nadawał się do przeprowadzenia meczu. To wstyd, zwłaszcza że to było pierwsze spotkanie na tym stadionie - mówił kilkanaście dni temu trener reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni.

Prowadzona przez niego drużyna sensacyjnie przegrała 0:2 z Kolumbią i być może trener szukał usprawiedliwienia.

Nie można było normalnie grać

Tym razem z podobnymi zastrzeżeniami wystąpił szkoleniowiec zespołu, który wygrał, a więc Brazylijczyk Tite. Trenowani przez niego Canarinhos dopiero po rzutach karnych (4:3) wyeliminowali Paragwaj. Przez 90 minut gry drużyny nie były w stanie strzelić gola.

Spotkanie o awans do półfinału odbyło się na Arena do Gremio w Porto Alegre.

- To jest po prostu jakiś absurd, zwłaszcza na tak wysokim poziomie. Nie może być tak, że boisko jest w stanie takim, że nie można na nim normalnie grać. Zawodnicy, żeby opanować piłkę, musieli przyjmować ją na trzy razy – powiedział Tite.

Photo pretty much sums up the standard of Porto Alegre pitch... pic.twitter.com/pO2s0J0bNG — Ralph Hannah (@paraguayralph) 28 czerwca 2019





Rywala poznają w piątek wieczorem

Na murawę nie narzekał za to selekcjoner pokonanych.

- Jestem bardzo dumny z występu zespołu. Mogliśmy zostać nagrodzeni za heroiczną walkę pięknym zwycięstwem w serii rzutów karnych. Nie udało się, ale to nie zmienia faktu, że jestem zachwycony zawodnikami. Przekonali mnie ponownie, że mogą pokonać każdego – dodawał trener Paragwajczyków Eduardo Berizzo

Brazylia w półfinale zmierzy się z Wenezuelą albo Argentyną. Ćwierćfinałowy mecz pomiędzy tymi drużynami zostanie rozegrany w piątek o godz. 21 czasu polskiego.

Trudno powiedzieć, z czego wynikają kolejne problemy z murawą podczas tej imprezy. W Brazylii nie ma teraz szczególnie wysokich temperatur, a kraj organizuje turniej po raz piąty.