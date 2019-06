Argentyna uciekła spod topora. Awans rzutem na taśmę

Leo Messi – to od niego uzależnia się przyszłość reprezentacji Argentyny w Copa America. Po dwóch meczach Albiceleste zdobyli zaledwie jeden punkt. Teraz kluczowe starcie z Katarem. Kamery telewizyjne skupiają się tylko na gwiazdorze Barcelony.

Na Estadio Beira Rio odbył się trening reprezentacji Argentyny przed decydującym starciem z Katarem. Jeśli Messi i spółka nie pokonają niedzielnego rywala, to pożegnają się z Copa America.

Po dwóch rozczarowujących występach, w których Albiceleste ponieśli porażkę 0:2 z Kolumbią i z trudem wywalczyli remis 1:1 z Paragwajem, do niedzielnej konfrontacji przystępowali przyparci do muru. - To byłoby szalone, gdybyśmy nie przeszli fazy grupowej, biorąc pod uwagę, że praktycznie trzy zespoły mogą z niej awansować - mówił przed meczem Leo Messi w rozmowie z reporterami.

Messi, który swoim strzałem z rzutu karnego zapewnił Argentynie remis w konfrontacji z Paragwajem, w niedzielę nie zdołał powiększyć dorobku bramkowego. As Barcelony oddał zaledwie dwa uderzenia w całym spotkaniu, w tym jedno w światło bramki. Wyręczyli go koledzy.

Argentyńczycy i Katarczycy w dwóch seriach spotkań zgromadzili po jednym punkcie, lecz to podopieczni Lionela Scaloniego zamykali stawkę w grupie B, ponieważ mieli gorszy bilans bramkowy niż gospodarze mistrzostw świata 2022. Z każdej grupy awansują po dwa najlepsze zespoły oraz dwie drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc.

Aby nie martwić się o promocję do kolejnej fazy turnieju, Argentyna musiała w niedzielę zdobyć komplet punktów i liczyć na to, że Paragwaj nie pokona pewnych już awansu Kolumbijczyków.

Albiceleste przystąpili do starcia w Porto Alegre z animuszem. Od pierwszego gwizdka sędziego starali się niepokoić bramkarza rywali, a ich próby przyniosły oczekiwany skutek już w 4. minucie spotkania. Fatalny błąd w tej sytuacji popełnił Bassam Al-Rawi. Obrońca Kataru wyprowadzając piłkę z własnego pola karnego, podał wprost pod nogi stojącego na dwudziestym metrze Lautaro Martineza. Napastnik Interu skorzystał z prezentu i strzałem przy słupku wyprowadził swój zespół na prowadzenie. 21-letni napastnik zdobył już swoją piątą bramkę w reprezentacji za kadencji obecnego selekcjonera.

Katar postraszył

W pierwszej odsłonie Argentyńczycy oddali łącznie jedenaście strzałów na bramkę rywali. To zdecydowany progres w porównaniu z dwoma poprzednimi meczami, gdy w potyczkach z Kolumbią i Paragwajem zanotowali tylko po jednej próbie w pierwszych połowach.

Tuż przed przerwą to jednak Katarczycy byli bliżej trafienia do siatki. W doliczonym czasie gry Al-Rawi mógł zrehabilitować się za swój błąd z początku spotkania. Piłka po jego uderzeniu z rzutu wolnego minęła obrońców, lecz ostatecznie trafiła tylko w słupek.

W drugiej części spotkania podopieczni Scaloniego kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń, a wobec korzystnego rezultatu w równolegle rozgrywanym meczu Kolumbii z Paragwajem (1:0) z każdą minutą przybliżali się do awansu. Kropkę nad i w 82. minucie postawił Sergio Aguero, który popisał się pięknym rajdem z piłką i strzałem z ostrego kąta.

Zwycięstwo z Katarem i porażka Paragwaju pozwoliły Argentynie wspiąć się na drugie miejsce w grupie. W ćwierćfinale rywalem Albiceleste będzie Wenezuela.