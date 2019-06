Niespodziewany gość na murawie. Argentyńczyk walczył nie tylko z rywalami

Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce już w drugiej minucie piątkowego ćwierćfinału w Rio de Janeiro. De Paul próbował dryblować przy linii bocznej, miał obok siebie dwóch wenezuelskich piłkarzy Tomasa Rincona i Darwina Machisa oraz... gołębia, który upatrzył sobie akurat to miejsce.

"Pokonany przez gołębia"

W momencie, gdy piłka prowadzona przez 25-latka przetoczyła się po ptaku, Machis trafił w nogę De Paula. Argentyńczyk upadł na murawę, a sędzia odgwizdał rzut wolny. A gołąb? Odleciał w siną dal.



Was doing this match but somehow missed the incident...



Argentina's Rodrigo De Paul got tackled by a pigeon v Venezuela pic.twitter.com/WKQXvVOBMp — Shamoon Hafez (@ShamoonHafez) June 28, 2019





Sytuacja ta jest bardziej komentowana w internecie niż sam wynik meczu - 2:0 dla Argentyny po trafieniach Lautaro Martineza i Giovaniego Lo Celso.

Internauci chwalą gołębia i jednocześnie kpią z gry Albicelestes. "Argentyna poprawiła swoją grę, dopiero, gdy Rodrigo De Paul został pokonany przez gołębia" - napisał jeden z użytkowników na Twitterze. "Wiem, że obrońcy Argentyny są słabi, ale posiadanie gołębia w składzie wydaje się nieco drastyczne" - stwierdził inny. "Gołąb jest znakiem, że Argentyna wygra" - dodał kolejny.

Ekipa Lionela Scaloniego wygrała i w półfinale zmierzy się z gospodarzem turnieju Brazylią.

Źródło: Getty Images Argentyna zagra w półfinale Copa America

Ćwierćfinały Copa America:

czwartek, 27 czerwca

Brazylia – Paragwaj 0:0, karne 4-3



piątek, 28 czerwca

Argentyna - Wenezuela 2:0 (1:0)

Kolumbia – Chile 0:0, 4:5 w karnych

sobota, 29 czerwca

Urugwaj – Peru (Salvador, 21.00)