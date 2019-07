Messi: korupcja i sędziowie nie dali nam wejść do finału

Brazylia wygrała w karnych z Paragwajem w ćwierćfinale Copa America 2019. Ekipę Canarinhos uratował świetnie dysponowany bramkarz Alisson Becker. Gospodarze imprezy już przygotowują się do półfinału, w którym spotkają się z Argentyną. Mecz odbędzie się w Belo Horizonte - w nocy z wtorku na środę.

Dla 32-letniego gwiazdora mistrzostwa Ameryki Południowej były jedną z ostatnich okazji na wywalczenie jakiegoś trofeum z reprezentacją. Messi jest jednym z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej, ale wszystko, co osiągnął, zawdzięcza klubowi. Klapą okazał się też występ Albicelestes na Copa America, bo tak Argentyńczycy traktują trzecie miejsce.

W czasie turnieju Messi uskarżał się na fatalne murawy w Brazylii. W półfinale Argentyna przegrała z gospodarzami imprezy 0:2, ale z najostrzejszą wypowiedzią Messi wstrzymał się do ostatniego meczu swojej reprezentacji na turnieju.

W sobotę na stadionie Corinthians Argentyna wymęczyła zwycięstwo z Chile 2:1. Messi jednak nie odebrał medalu za trzecie miejsce i nie świętował sukcesu z kolegami. Zresztą na ich twarzach próżno szukać było uśmiechu.

Argentyna pokonała Chile w meczu o trzecie miejsce Copa America. Druga w karierze czerwona kartka Messiego Reprezentacja... czytaj dalej » Zarzewiem protestu Messiego była sytuacja z 37. minuty, kiedy przy końcowej linii spiął się z Garym Medelem. Po tym jak Messi popchnął pomocnika Chile, między piłkarzami zaiskrzyło, ale nie doszło do rękoczynów. Parę razy zetknęli się klatkami piersiowymi, jednak obaj pilnowali się, by ręce nie poszły w ruch. Krewcy piłkarze zostali szybko rozdzieleni, ale wkrótce ich drogi znów się zeszły, bo niespodziewanie sędzia wyrzucił obu z boiska. Dla Messiego była to druga czerwona kartka w karierze.

Odwet za krytykę?

- Takie sytuacje zdarzają się często. Medel zawsze gra na granicy. Myślę, że sędzia przesadził. Żółta kartka dla jednego i drugiego załatwiłaby sprawę - powiedział po meczu Messi cytowany przez ESPN. Ale to był dopiero początek jego pretensji.

- Czułem wielką złość, bo uważam, że nie zasłużyłem na czerwoną kartkę. Rozgrywaliśmy bardzo dobre spotkanie. Prowadziliśmy grę, ale tak jak powiedziałem ostatnio, niestety korupcja i sędziowie wszystko zniweczyli. Wyjeżdżamy stąd w poczuciu, że nie dali nam wejść do finału. Mecze z Brazylią i ten o trzecie miejsce były najlepsze w naszym wykonaniu, no ale jeśli nie potrafisz ugryźć się w język, to potem dzieją się takie rzeczy - utyskiwał Messi.

Zapytany o to, czy czerwona kartka była konsekwencją jego krytycznych wypowiedzi na temat organizacji turnieju, nie miał żadnych wątpliwości. - Tak, niestety, tak. Nie można być szczerym - podkreślił piłkarz Barcelony, którego największym sukcesem na niwie reprezentacyjnej pozostaje wicemistrzostwo świata z 2014 roku.

Po przerwie Chile za sprawą Arturo Vidala złapało kontakt, ale ostatecznie po golach Sergio Aguero i Paulo Dybali z pierwszej połowy zwycięstwo w meczu o trzecie miejsce Copa America 2019 odnieśli Argentyńczycy. W niedzielnym finale Brazylijczycy podejmą sensację turnieju Peru.