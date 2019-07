Kolumbijczyk nie strzelił karnego. Grożą mu śmiercią

- Mogłabym spędzić cały ranek, publikując groźby przeciwko mężowi i rodzinie - przekazała Daniela Mejia w mediach społecznościowych, cała sytuację nazywając "wstydem".



Niespodziewany gość na murawie. Argentyńczyk walczył nie tylko z rywalami Takich obrazków... czytaj dalej » Jej mąż William Tesillo nie trafił do bramki w serii rzutów karnych w spotkaniu z broniącym tytułu Chile w ćwierćfinale Copa America. Ten nieudany strzał sprawił, że Kolumbia przegrała konkurs 4-5 (po 90 minutach był remis 0:0) i pożegnała się z turniejem w Brazylii.



Kolumbijska drużyna wróciła w sobotę do ojczyzny, a odpowiednie służby zapewniły, że uczynią wszystko, by zidentyfikować osoby, które stoją za pogróżkami.

Wspomnienie Escobara

Niemal równo 25 lat temu, 2 lipca 1994 roku, kolumbijski piłkarz Andres Escobar został zastrzelony przez fanatycznego kibica. Do tragedii doszło niedługo po tym, jak Escobar strzelił samobójczego gola w spotkaniu z gospodarzami Amerykanami (1:2), a jego zespół odpadł po fazie grupowej. Miał 27 lat.



W półfinałach tegorocznej edycji Copa America, mistrzostw Ameryki Południowej, Brazylia zagra z Argentyną, a Chile z Peru. Finał 7 lipca na Maracanie w Rio de Janeiro.