Znokautowany VAR, kopnięty bidon i histeria. Bo zobaczył czerwoną kartkę

Brazylia najlepsza w Ameryce Południowej. Peru walczyło do końca Spełnił się... czytaj dalej » Po pierwszej połowie 22-latek miał prawo być wielce zadowolony. Najpierw wymanewrował obrońców i precyzyjnie podał do Evertona, który trafił na 1:0, potem - w doliczonym do tej części czasie - sam pokonał Pedro Gallesego. Brazylia prowadziła wtedy 2:1, bo dla Peru z karnego trafił Jose Paolo Guerrero.

Usiadł na schodach i zalał się łzami

W minucie 70. Jesus walczył o górną piłkę. Sędzia Roberto Tobar uznał, że uciekł się przy tym do faulu. I sięgnął po żółtą kartkę. Już drugą dla tego zawodnika, co równało się czerwonej.



Brazylijczyk nie wierzył w to, co widzi. Nie zgadzał się z tą decyzją, co od razu obwieścił panu Tobarowi. Pospieszających go Peruwiańczyków odpychał, pozwolił sobie także na gest sugerujący przekręt.

Na tym nie koniec. Już poza murawą kopnął bidon z napojem, pięścią huknął w aparaturę VAR, by wreszcie usiąść na schodach i zalać się łzami.



Canarinhos i tak podwyższyli jeszcze na 3:1 - Richarlison z karnego - i po raz dziewiąty zostali mistrzem Ameryki Południowej.



