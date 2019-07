Alves kolekcjoner. Bezrobotny 36-latek zgarnął 40. trofeum w karierze

Obrońca na imprezę rozgrywaną w ojczyźnie przyjechał jeszcze jako zawodnik PSG. Po ostatnim meczu fazy grupowej jednak zaskoczył i poinformował, że żegna się z mistrzem Francji. "Zakończył się kolejny cykl w moim życiu. Cykl zwycięski, pełen nauki i doświadczenia" - napisał w mediach społecznościowych.

Brazylia najlepsza w Ameryce Południowej. Peru walczyło do końca Spełnił się... czytaj dalej » Co dalej - nie zdradził. Wtedy liczyła się tylko kadra, tylko upragnione odzyskanie tytułu Copa America. Udało się i to w wielkim stylu. Canarinhos pokonali w finale w Rio de Janeiro Peru 3:1, a sam 36-latek odebrał nagrodę dla gracza turnieju.

Gdzie grał, tam wygrywał

Dla Alvesa to druga wygrana w Copa i 40. trofeum w karierze. Już zestawienie drużyn, w których grał robi wrażenie, a liczba pucharów przyprawia o zawrót głowy.

Jego wielka europejska przygoda zaczęła się w Sevilli od wygrania Pucharu Hiszpanii. Później przyszły niezliczone triumfy z Barceloną, a kiedy w Katalonii uznali, że czas na zmianę warty, Brazylijczyk ruszył, by laury zbierać w barwach Juventusu i PSG. W międzyczasie były jeszcze wielkie dni w koszulce narodowej.

Lista trofeów Daniego Alvesa:

3 x Liga Mistrzów

2 x Puchar UEFA (dziś Liga Europy)

4 x Superpuchar Europy

3 x klubowe mistrzostwo świata

6 x mistrzostwo Hiszpanii

5 x Puchar Hiszpanii

5 x Superpuchar Hiszpanii

1 x mistrzostwo Włoch

1 x Puchar Włoch

2 x mistrzostwo Francji

1 x Puchar Francji

1 x Puchar Ligi Francuskiej

2 x Superpuchar Francji

2 x Puchar Konfederacji

2 x Copa America

Do tego wszystkiego dochodzi mistrzostwo świata do lat 20, które z reprezentacją Brazylii wywalczył w 2003 roku.

Alves jest gwarancją tytułów, a wciąż nie ma dość. Drużyna, która go zakontraktuje na przyszły sezon może być zatem największym wygranym lata.