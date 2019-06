Kontuzja nie przeszkodziła. Sanchez wprowadził Chile do ćwierćfinału

COPA AMERICA 2019 - WSZYSTKO O TURNIEJU W BRAZYLII

Chile triumfowało w dwóch ostatnich edycjach Copa America (2015, 2016), a tegoroczne zmagania rozpoczęło od zwycięstwa nad Japonią 4:0.



W kolejnym spotkaniu podopieczni kolumbijskiego trenera Reinaldo Ruedy wygrali z Ekwadorem 2:1, a na listę strzelców wpisali się: Jose Pedro Fuenzalida w ósmej minucie i Sanchez w 51. Bramkę dla rywali zdobył Enner Valencia w 26. minucie z rzutu karnego.

"Gram z miłości do ojczyzny"