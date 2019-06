Męki Brazylijczyków w ćwierćfinale. Uratowali się dopiero w rzutach karnych

Chociaż Paragwajczycy nie wygrali w fazie grupowej żadnego z trzech meczów, to dwa punkty wystarczyły, by znaleźć się w najlepszej ósemce turnieju. Dostali się tam jako jedna z dwóch najlepszych drużyn z trzecich miejsc.

W ćwierćfinale czekał na nich faworyt turnieju Brazylia. Ta sama, którą w 2011 oraz 2015 roku eliminowali w tej fazie. Scenariusz był taki sam, czyli najpierw remis po 90 minutach i wygrana w rzutach karnych.

Klątwa przełamana

W nocy z czwartku na piątek w Porto Alegre przez większość meczu wydawało się, że scenariusz będzie identyczny. Bo co z tego, że gospodarze mieli przygniatającą przewagę, jak nie potrafili jej przełożyć na gola. Paragwajczycy mądrze się bronili i, co ciekawe, to oni, a konkretnie Derlis Gonzalez w pierwszej połowie miał najlepszą okazję do strzelenia gola. Alisson wyszedł górą z tego pojedynku.

Źródło: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI Paragwajczycy nie pękli przed Brazylią

Po przerwie Canarinhos rzucili się do jeszcze większych ataków, a ich szanse wzrosły, gdy w 58. minucie sędzia, po analizie VAR, pokazał czerwoną kartkę Fabianowi Balbuenie i zmienił decyzję z rzutu karnego na rzut wolny. Mimo gry w przewadze, w bramkach wciąż był remis. Próbowali m.in. Everton, Alex Sandro, Gabriel Jesus i Philippe Coutinho. Albo świetnie bronił Roberto Fernandez, albo mieli pecha, tak jak przy strzale Williana, gdy piłka trafiła w słupek.



O tym, kto zagra w najlepszej czwórce, od razu decydowały rzuty karne (w ćwierćfinale nie ma dogrywek). W nich Paragwajczycy pomylili się dwa razy. Jedno pudło mieli Canarinhos. Zwycięstwo 4:3 gospodarzy przypieczętował Jesus.

Źródło: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI Jesus w jedną stronę, bramkarz w drugą

- W ostatnim meczu z Peru nie patrzyłem na bramkarza i uderzyłem mocno i bramkarz sobie z tym poradził. Dzisiaj zrobiłem to w normalny sposób - relacjonował napastnik Manchesteru City.

- Zasłużyliśmy na zwycięstwo - podkreślił Alisson. - To był remis, ale przeciwko drużynie, która nie chciała grać w piłkę. Na szczęście zrobiliśmy krok jeden krok, by wygrać Copa America, jeszcze dwa - dodał brazylijski bramkarz.

Źródło: SEBASTIAO MOREIR/EPA/PAP Brazylijczycy świętują awans do półfinału

Przedwczesny finał?

W półfinale Brazylijczycy zmierzą się ze zwycięzcą starcia Argentyna - Wenezuela. Ten mecz już w piątek wieczorem polskiego czasu. W pozostałych ćwierćfinałach Kolumbia zmierzy się z Chile, a Urugwaj z Peru.

Program meczów 1/4 finału:

27 czerwca, czwartek

Brazylia - Paragwaj 0:0, 4:3 w karnych

28 czerwca, piątek

Wenezuela - Argentyna (21.00)

Kolumbia - Chile (1.00 w nocy z piątku na sobotę)

29 czerwca, sobota

Urugwaj - Peru (21.00)