Brazylia oszalała. Messi znów nie wywalczy złota w kadrze

Brazylia przygotowuje się do ćwierćfinału Copa America

Brazylia przygotowuje się do ćwierćfinału Copa America

Brazylijczycy przegonili demony z 2014 roku, gdy w Belo Horizonte zostali rozbici przez Niemców 1:7 w półfinale mundialu. Teraz, po pięciu latach, na tym samym stadionie rozprawili się z największym rywalem na kontynencie.



Kibice gospodarzy po raz pierwszy oszaleli w 19. minucie. Roberto Firmino podał do Gabriela Jesusa, a zawodnik Manchesteru City z bliska kopnął nie do obrony dla Franco Armaniego.



W minucie 71. Jesus ponownie wystąpił w roli głównej. Efektownie popędził z piłką, nie dał jej sobie zabrać żadnemu przeciwnikowi, w końcu w polu karnym wyłożył ją Firmino, który ustalił wynik meczu.

Źródło: Getty Images Roberto Firmino na 2:0

Messi bez złota. Znów

Amerykanki były w opałach, ale przetrwały. Znów zagrają w finale mistrzostw świata Bez niespodzianki... czytaj dalej » Lionel Messi, lider Argentyńczyków, znów przeżył rozczarowujący wieczór w reprezentacji. Robił, co mógł. Trafił w słupek, kreował sytuacje kolegom (m.in. Sergio Aguero obił poprzeczkę po jego dośrodkowaniu). Wszystko na nic.

W zeszłym tygodniu skończył 32 lata i na pierwsze w karierze seniorskie trofeum z drużyną narodową jeszcze poczeka. Do tej pory przegrywał finały. Ten najważniejszy w karierze - mistrzostw świata w roku 2014 - z Niemcami. Dołożył jeszcze trzy srebra Copa America (2007, 2015, 2016).

- Rozegraliśmy świetny mecz. Włożyliśmy w niego wiele wysiłku, ale Brazylijczycy byli efektywniejsi - ocenił Messi, który narzekał na pracę ekwadorskiego sędziego Roddy'ego Zambrano.



- Zbyt mało odgwizdał rywalom fauli, pozwalał im na za dużo. Myślę, że gdyby był system VAR, to jedna czy dwie sytuacje mogłoby się skończyć rzutem karnym dla nas. Mam nadzieję, że CONMEBOL (południowoamerykańska konfederacja piłkarska) coś zrobi w tej sprawie. Dziś los nam nie sprzyjał, co nie znaczy, że to wina Brazylijczyków, którzy zasłużyli na zwycięstwo - dodał.

O tytuł bez Neymara

A Brazylia dotarła do wielkiego finału mistrzostw kontynentu bez kontuzjowanego Neymara, swojej największej gwiazdy. Canarinhos, którzy zawsze triumfowali w Copa America na swoich boiskach, powalczą o dziewiąty tytuł w historii.

W drugim półfinale broniąca złota reprezentacja Chile zagra z Peru w Porto Alegre (spotkanie w nocy ze środy na czwartek).



Mecz o złoto odbędzie się 7 lipca na Maracanie w Rio de Janeiro.

Źródło: Getty Images Przegrany Lionel Messi

Wyniki i program Copa America 2019:

półfinały

2 lipca

Brazylia - Argentyna 2:0 (1:0)

Bramki: Gabriel Jesus (19.), Roberto Firmino (71.).

3 lipca

Chile - Peru (Porto Alegre, 2.30 w nocy ze środy na czwartek)

6 lipca, sobota

o 3. miejsce (Sao Paulo, 21.00)

7 lipca, niedziela

finał (Rio de Janeiro, 22.00)