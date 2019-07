Messi obwinia sędziów za porażkę. "Oszukiwali nas"

Brazylia oszalała. Messi znów nie wywalczy złota w kadrze Południowoameryka... czytaj dalej » Po spotkaniu Messi nie potrafił powstrzymać się od krytycznych uwag pod adresem VAR i sędziego Roddy'ego Zambrano. W pomeczowym wywiadzie negatywnie ocenił decyzję o braku rzutu karnego dla Argentyny po tym, jak Sergio Aguero rzekomo faulowany był tuż przed trafieniem Firmino z 71. minuty na 2:0.

- Oni wcale nie byli od nas lepsi. Szybko strzelili pierwszego gola, a drugą bramkę zdobyli po sytuacji, w której nie przyznano nam karnego – tłumaczył dziennikarzom Messi.

- Sędziowie oszukiwali nas i nawet nie sprawdzili tej kontrowersji z VAR. To niesamowite. Tak zresztą było przez cały mecz. Przy jakimkolwiek kontakcie z miejsca odgwizdywano faule dla Brazylii. Te oszustwa nie pozwalały nam rozwinąć w tym spotkaniu skrzydeł – przyznał.

Źródło: Getty Images Lionel Messi i Sergio Aguero podczas półfinału Copa America 2019



- Nie ma dla nas wymówek, ale trzeba to jeszcze przeanalizować i mieć nadzieję, że CONMEBOL (Południowoamerykańska Konfederacja Piłki Nożnej - red.) coś z tym zrobi. Rozegraliśmy dobry mecz, włożyliśmy w niego wiele wysiłku, a rywale wcale nie byli lepsi – zakończył Messi.





Clear pen against Aguero Argentina got absolutely robbed.#CopaAmericapic.twitter.com/AXegxyOHcm — Rãmeëž Műrťažå (@Ibroo_Messi) 3 July 2019





Inicjatywa Argentyny

Argentyna oddała dziesięć strzałów więcej niż Brazylia. W pierwszej połowie, niedługo po golu Jesusa, w poprzeczkę po strzale głową trafił Aguero. W drugich 45 minutach słupek obił Messi.



Messi to Aguero. We've seen this before. Nothing goes right for these dudes... pic.twitter.com/rcrOrqgucP — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) 3 July 2019





W niedzielnym finale na Maracanie Brazylia zagra z Chile lub Peru. Triumfatora drugiego półfinału poznamy w środę wieczorem.

Na triumf w Copa America Canarinhos czekają od 2007 roku i turnieju w Wenezueli.

PÓŁFINAŁY:

2 lipca

Brazylia - Argentyna 2:0 (1:0)

Bramki: Gabriel Jesus (19), Roberto Firmino (71)



3 lipca

Chile - Peru (Porto Alegre, 2.30 w nocy ze środy na czwartek)



6 lipca, sobota

o 3. miejsce (Sao Paulo, 21.00)



7 lipca, niedziela

finał (Rio de Janeiro, 22.00)