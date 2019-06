Spóźnienie, nieuznane gole, karne i awans. Chile bliżej obrony tytułu

25.06.2019 | Urugwaj pokonał Chile 1:0. Obie drużyny awansowały do ćwierćfinału.

Starcie La Roja z Los Cafeteros było bezsprzecznym hitem ćwierćfinałów. Nie mogło być inaczej - Chilijczycy to zwycięzcy dwóch ostatnich edycji mistrzostw Ameryki Południowej, a Kolumbia jako jedyna drużyna rozgrywanego w Brazylii turnieju zakończyła fazę grupową z kompletem zwycięstw. Ba, podopieczni Carlosa Queiroza nie stracili na tym etapie choćby jednego gola.

W Kolumbii apetyty były zatem ogromne. Fani z tego kraju kreślili już scenariusz, który był udziałem ich drużyny w 2001 roku. Wtedy na własnych boiskach sięgnęli po trofeum, kończąc turniej z czystym kontem.

Krytykowana Argentyna w półfinale Copa. Czeka ją hit z Brazylią Argentyna po raz... czytaj dalej » Tym razem James Rodriguez i spółka również finiszują z zerem z tyłu, tyle że na półfinał to nie wystarczyło. Ale po kolei.

Cieszyli się trzy razy

Mecz w Sao Paulo rozpoczął się z 20-minutowym opóźnieniem, co było skutkiem ogromnych korków w mieście. Ich ofiarą padli Chilijczycy, którzy nie dotarli na czas na stadion.

Kiedy wreszcie rozbrzmiał pierwszy gwizdek, przewagę mieli Kolumbijczycy. Wiele z niej jednak nie wynikało. Swojej szansy doczekali się natomiast czekający dotąd na kontrę Chilijczycy. Błąd we własnym polu karnym popełnili do spółki Davinson Sanchez i David Ospina, a piłkę do siatki posłał Charles Aranguiz. 1:0? Nie, po interwencji VAR-u arbiter spotkania orzekł pozycję spaloną.

Zresztą to nieostatni raz, kiedy Chilijczycy przedwcześnie się cieszyli. Po zmianie stron sprytnym strzałem do bramki trafił Arturo Vidal, ale chwilę wcześniej piłki ręką dotknął jeden z jego kolegów.

Przez 90 minut rozstrzygnięcie nie nadeszło, dlatego sędzia Nestor Pitana zarządził konkurs rzutów karnych (w ćwierćfinałach dogrywki nie są rozgrywane). I jedni, i drudzy byli bezbłędni przez cztery serie. W końcu nie wytrzymał Kolumbijczyk. William Tesillo kropnął obok bramki, a po chwili Chilijczykom awans dał Alexis Sanchez.

Źródło: Getty Images William Tesillo z kosztownym pudłem

W półfinale obrońcy tytułu zmierzą się z lepszym z pary Urugwaj - Peru. W drugiej parze Brazylia podejmie Argentynę. Finał odbędzie się 7 lipca w Rio de Janeiro.

Ćwierćfinału Copa America 2019:

Brazylia - Paragwaj 0:0, 4:3 w karnych

Argentyna - Wenezuela 2:0

Kolumbia - Chile 0:0, 4:5 w karnych

Urugwaj - Peru (piątek, 21.00)