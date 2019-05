Conte odrzucił ofertę Romy. "Na dziś nie ma warunków"

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

- Muszę widzieć szansę na pokonanie każdego. Muszę czuć, że wygrywanie jest możliwe. W przeciwnym razie z radością pozostanę tu, gdzie jestem - wyjaśnił, jakie warunki miał na myśli były selekcjoner reprezentacji Włoch.

Conte pozostaje bez zatrudnienia od lipca ubiegłego roku, gdy na dwanaście miesięcy przed końcem kontraktu został zwolniony z Chelsea. Pochodzący z Lecce 49-latek inkasował w londyńskim klubie 11 milionów euro za sezon. W Serie A żaden szkoleniowiec nie zarabia na podobnym poziomie, jednak w przypadku przyjęcia propozycji Romy, Conte i tak zostałby najlepiej opłacanym trenerem ligi.

Rzymianie przejawiali największą determinację w wyścigu po podpis szkoleniowca, który w latach 2011-2014 trzykrotnie poprowadził Juventus po tytuł. Klub ze stolicy Włoch proponował Conte zarobki w wysokości 9,5 miliona euro za rok, czyli o 2 miliony więcej, niż otrzymuje Massimiliano Allegri od turyńczyków.

Właściciele Romy byli więc gotowi wiele zainwestować w wymarzonego trenera. Zwolniony w marcu Eusebio Di Francesco, który w ubiegłym sezonie doprowadził Giallorossich do półfinału Ligi Mistrzów, inkasował na Stadio Olimpico 3 miliony euro. Conte w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" wyjawił jednak, że przy wyborze nowego pracodawcy w głównej mierze będzie kierować się aspektami sportowymi, a stołeczny zespół na trzy kolejki przed końcem rozgrywek nadal nie może być pewny udziału w następnej edycji europejskich pucharów.

Start w Champions League wydaje się na tą chwilę mało prawdopodobny. Roma plasuje się dopiero na szóstej pozycji w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym, jak piąty AC Milan. Oba kluby liczą na udany finisz sezonu i przeskoczenie w ligowej klasyfikacji Atalanty, która z trzypunktową przewagą okupuje czwartą lokatę - ostatnią premiowaną awansem do Ligi Mistrzów.

Z wywiadu udzielonego włoskiemu dziennikowi jasno wynika, że Conte najchętniej powróciłby do Juventusu, który już kilka tygodni temu zagwarantował sobie kolejny tytuł mistrzowski.

Źródło: Getty Images Andrea Agnelli i Antonio Conte świętują zdobycie mistrzostwa Włoch w 2013 roku

W najbliższym czasie ma dojść do spotkania pomiędzy prezesem turyńczyków Andreą Agnellim i Massimiliano Allegrim na temat przyszłości trenera. Conte uzależnia swoją decyzję od wyniku tych rozmów.

- Jest 60 procent szans na to, że zostanę we Włoszech, 30 na to, że wyjadę za granicę i 10 na to, że jeszcze poczekam - przyznał były opiekun Bianconerich.

Zgodnie z doniesieniami "La Gazzetta dello Sport" i "Tuttosport" alternatywą dla Conte, w przypadku pozostania Allegriego w Turynie, jest przejęcie drużyny Interu. Mediolańczycy plasują się aktualnie na najniższym stopniu podium w tabeli Serie A, lecz kolejne rozgrywki kończą z wyraźną stratą do Juventusu oraz Napoli.

Oficjalnie pozycja aktualnego szkoleniowca zespołu, Luciano Spallettiego, nie jest zagrożona, jednak nie jest tajemnicą, że dyrektor generalny Interu, Giuseppe Marotta chciałby ponownie współpracować z Conte.