Wszystko w rękach Polaków. Jeden warunek do awansu na Euro 2020

08.10 | W ostatnim czasie Kamil Grosicki zachwyca wykonywaniem rzutów wolnych na zapleczu Premier League. Skrzydłowy Hull chce formę z klubu przenieść na reprezentację Polski. - Kto wie, może jak będziemy mieć jakiś rzut wolny, to zobaczymy, czy będzie strzelał Robert czy ja - powiedział we wtorek w rozmowie z dziennikarzami.

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ ŁOTWA - POLSKA W EUROSPORT.PL

Bohaterem Biało-Czerwonych w Rydze był Robert Lewandowski. To on wbił trzy gole słabym Łotyszom. Polacy, choć nie zagrali olśniewająco, zadanie wykonali. Odnieśli piąte zwycięstwo w eliminacjach, w których uzbierali już 16 punktów.



Zadanie wykonane. Łotwa - Lewandowski 0:3 Miało być... czytaj dalej » To o trzy więcej od Austrii, która w czwartkowy wieczór wygrała u siebie z Izraelem 3:1. Pięć punktów do Polaków tracą Macedonia Północna i Słowenia. W spotkaniu tych zespołów w Skopje niespodziewanie zwyciężyli gospodarze 2:1.

Nie oglądać się na rywali

Wyniki siódmej kolejki grupy G oznaczają, że ekipa Brzęczka może w niedzielę świętować awans na mistrzostwa Europy. Wystarczy, że na Stadionie Narodowym pokona Macedonię Północną. To jedyny warunek, bez konieczności oglądania się na starcie Słowenii z Austrią.



Polacy, jeśli go spełnią, na dwie kolejki przed końcem kwalifikacji, będą pewni, że nie spadną poniżej drugiego miejsca. Bo awans na Euro zapewnią sobie dwie najlepsze drużyny.

Wtedy będą mieli 19 punktów. Jeśli Austria w niedzielę pokona Słowenię, to będzie druga (16), za nią usadowią Macedończycy i Słoweńcy (po 11).

Jeśli wygra jednak Słowenia, to ona wskoczy na drugą pozycję (14), a trzecia Austria (13) będzie tracić do Biało-Czerwonych sześć punktów (Polacy mają z nią lepszy bezpośredni bilans - zwycięstwo i remis).

W przypadku remisu w Lublanie Austriacy (14) będą na drugim miejscu, przed Słowenią (12) i Macedonią Płn. (11).

W grupie G pozostały do rozegrania trzy kolejki.

Mecz Polska - Macedonia Północna w niedzielę o godz. 20.45. Relacja na żywo w eurosport.pl.