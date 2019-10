Mbappe show po wejściu z ławki. Rekord Messiego pobity

Napastnik PSG na boisku w Belgii pojawił się w 52. minucie, przy stanie 1:0 dla paryżan. Późno? Nie dla Mbappe, który sprawił, że po meczu mówi się tylko o nim.

Francuz siał istne spustoszenie w szeregach gospodarzy. Niemal każde podanie zamieniał w złoto, czyli gola - tak było w minutach: 61, 79, 83 - lub asystę: w 63., gdy podał piłkę Mauro Icardiemu. Skończyło się zwycięstwem mistrzów Francji 5:0.



Mbappe is on fire. On fire.

Hat trick



#BRUPSGpic.twitter.com/1ordGoiDvl — MercyGate (@mercygate01) October 23, 2019





Statystycy mieli pełne ręce roboty, takie wyczyny nie zdarzają się bowiem często. Francuz został najmłodszym piłkarzem w historii Champions League, który skompletował hat-tricka. We wtorek liczył sobie dokładnie 20 lat i 306 dni. Poprzedni rekordzista miał 21 lat i 288 dni. Był nim Leo Messi.

Mało tego. Mbappe jako czwarty piłkarz w historii osiągnął swój wyczyn, wchodząc z ławki rezerwowych. Ostatni raz dokonał tego Joseba Llorente w październiku 2008 roku w barwach Villarreal. Francuz zrobił to jednak szybciej niż Hiszpan, bo w nieco ponad pół godziny od wejścia na boisko.

Źródło: gettyimages.com Piłkę Mbappe zabrał do domu

Kiedy doścignie rodaków?

17 goli w 27 występach - bilans Mbappe w Lidze Mistrzów robi ogromne wrażenie. Z jego rodaków tylko legendarny Jean-Pierre Papin zdobył więcej bramek - 22 w barwach Olympique Marsylia - w tylu meczach LM.

W takim tempie Mbappe w ciągu kilku sezonów powinien doścignąć innych Francuzów w klasyfikacji strzelców LM wszech czasów. Dwaj najlepsi reprezentanci Trójkolorowych to siódmy na liście Thierry Henry (50 goli) oraz czwarty Karim Benzema (60 bramek).

PSG jest zdecydowanym liderem grupy A. Po trzech meczach ma na koncie komplet dziewięciu punktów i bilans bramek 9-0.



Kylian Mbappé vs. Club Brugge:



52': subbed on

61': scores

63': assists

79': scores again'

83': completes his hat-trick



Extraterrestrial activity confirmed. pic.twitter.com/JiDlTxXUpU — Squawka Football (@Squawka) October 22, 2019







What a super record for Kylie!



Is Kylian Mbappe the player to stage out as the best player in the world for the next generation after Messi and C. Ronaldo?

Whoelse do you think will be in a good position to compete with Mbappe?#UCL#TuongeeGamepic.twitter.com/o6t76ER6PF — ROBBERTS (SportsGenius) (@nyumurobberts) October 23, 2019





Najlepsi strzelcy w Lidze Mistrzów przed ukończeniem 20. roku życia:

1. Kylian Mbappe (Francja), 17 goli

2. Karim Benzema (Francja), 12 goli

3. Patrick Kluivert (Holandia), 9 goli

4. Raul (Hiszpania), 8 goli

. Obafemi Martins (Nigeria), 8 goli

. Lionel Messi (Argentyna), 8 goli

. Javier Saviola (Argentyna), 8 goli

8. Thierry Henry (Francja), 7 goli