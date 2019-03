Roma ma nowego trenera. Kiedyś już pracował w klubie

67-letni Ranieri był już szkoleniowcem Romy w latach 2009-11. Bardziej udany miał sezon 2009/10, w którym wywalczył tytuł wicemistrza Włoch i dotarł do finału krajowego pucharu.



Ostatnio pracował w Fulham, ale rozstał się z zagrożonym spadkiem londyńskim klubem po serii słabych wyników. Na Wyspach zasłynął przede wszystkim zdobytym z Leicester City mistrzostwem Premier League (2015/2016).



Il primo allenamento guidato da Claudio Ranieri#ASRomapic.twitter.com/77y9N9pjsB — AS Roma (@OfficialASRoma) 8 marca 2019





Klub bez dyrektora sportowego

Dyrektor Romy chciał się bić z kibicami. Teraz za wszystko przeprosił W Romie jeszcze... czytaj dalej » Di Francesco stracił posadę w czwartek. Dzień wcześniej jego zawodnicy przegrali na wyjeździe z FC Porto 1:3 po dogrywce w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i odpadli z rozgrywek.



We włoskiej ekstraklasie po 26 kolejkach Roma zajmuje piąte miejsce. Zgromadziła 44 punkty i ma trzy straty do czwartego Interu Mediolan i cztery do sklasyfikowanego na trzeciej pozycji AC Milan. Liderem jest Juventus Turyn - 72 pkt.



W piątek kontrakt z Romą rozwiązał również dyrektor sportowy Monchi. Hiszpan pracował w klubie od kwietnia 2017 roku, kiedy przeniósł się tam z Sevilli. W dużej mierze to jemu przypisywano sukcesy zarówno zespołu z Andaluzji, który trzy razy z rzędu triumfował w Lidze Europejskiej, jak i Romy, która w ubiegłym sezonie dotarła do półfinału Ligi Mistrzów.