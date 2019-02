Niezniszczalny Pizarro. 40 lat i wciąż strzela

06.02.2019 | Awans Werderu Brema do ćwierćfinału Pucharu Niemiec nie jest jedynym powodem do świętowania dla Claudio Pizarro. Peruwiańczyk, zdobywając w dogrywce z Borussią Dortmund bramkę na 2:2, stał się trzecim najstarszym strzelcem w historii rozgrywek.

Kapitalne spotkanie w Pucharze Niemiec. Borussia pokonana po rzutach karnych Borussia Dortmund... czytaj dalej » Po 90 minutach na dortmundzkim Signal Iduna Park było 1:1, o wszystkim musiało zdecydować dodatkowych 30. Właśnie wtedy trener gości Florian Kohfeldt sięgnął po swojego najbardziej doświadczonego piłkarza i doskonale na tym wyszedł.

Trafił w dogrywce, trafił w karnych

Co prawda, to Borussia w dogrywce pierwsza strzeliła gola, ale potem nastał czas Pizarro. Snajper wykazał się wielkim sprytem, minął bramkarza i dał Werderowi nadzieję na dogrywkę.

We wtorek Peruwiańczyk miał dokładnie 40 lat, cztery miesiące i dwa dni, co dało mu miano trzeciego najstarszego strzelca w Pucharze Niemiec w historii. W tej klasyfikacji "lepsi" od niego są jedynie Manfred Burgsmueller i Karl Lambertin.



To było arcydzieło. Tak najlepszy piłkarz Bundesligi strzela rzuty wolne Marco Reus to w... czytaj dalej » Ostatecznie po 120 minutach gry było 3:3, bo najpierw kolejne prowadzenie gospodarzom dał Achraf Hakimi, a w samej końcówce wyrównał Martin Harnik. Potrzebna była seria rzutów karnych. W nich ponownie piłkę do siatki skierował Pizarro, świetnie bronił Jiri Pavlenka i Werder sensacyjnie awansował do ćwierćfinału.

Bremeńczycy mają zatem szansę na pierwszy Puchar Niemiec od 10 lat. Wtedy w ich koszulce również biegał Pizarro, który w międzyczasie był też piłkarzem Bayernu Monachium i Koeln.

Lewandowski tuż, tuż

Pizarro jest też najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Od 1999 roku (z dwuletnią przerwą na występy w Chelsea) trafiał do siatek rywali 194 razy. Tylko dwa gole mniej zanotował dotąd Robert Lewandowski.

Każde kolejne trafienie Peruwiańczyka będzie oznaczać, że zostanie najstarszym zdobywcą gola w historii niemieckiej ekstraklasy. Obecny rekord ustanowiony został w 1996 roku przez Mirko Votavę, który, również grał dla Werderu. Niemiec trafił do siatki VfB Stuttgart mając 40 lat, trzy miesiące i 30 dni.

Najlepsi strzelcy w historii Bundesligi 1. Gerd Mueller 365 2. Klaus Fischer 268 3. Jupp Heynckes 220 4.

Manfred Burgsmueller

213 5. Claudio Pizarro

194 6. Robert Lewandowski 192

Wyniki 1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3

