Ostatni sezon weterana Bundesligi. "Czuję się dobrze, ale już wystarczy"

- To jest z całą pewnością mój ostatni rok - powiedział w piątek na konferencji prasowej Pizarro. – Przedyskutowałem tę sprawę ze wszystkimi. Czuję się dobrze, ale już wystarczy. Dużą zmianą w porównaniu do poprzednich lat jest regeneracja. Nie jest już tak jak pięć lat temu. Moje ciało potrzebuje więcej czasu, by się zregenerować - tłumaczył.

Pizarro rozegra swój 20. sezon w Bundeslidze. Jego pierwszym klubem był właśnie Werder, którego barwy reprezentował z przerwami czterokrotnie. W poprzednim sezonie Peruwiańczyk został najstarszym strzelcem gola w historii Bundesligi, kiedy w lutym trafił do siatki z rzutu wolnego w meczu z Herthą Berlin.

Lewandowski odebrał mu tytuł

Doświadczony napastnik dwukrotnie był też zawodnikiem Bayernu Monachium, z którym wywalczył sześć tytułów mistrza Niemiec. Pizarro tylko raz wyjechał do innej ligi w Europie. W 2007 roku przeniósł się z Monachium do Chelsea, ale angielskich boisk nie podbił i szybko wrócił do Bundesligi na wypożyczenie do Werderu.

W poprzednich rozgrywkach Pizarro rozegrał 26 ligowych meczów, w tym w 23 wchodził z ławki i strzelił pięć goli. - Naszym celem w nowym sezonie jest zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. Jeśli uda się tego dokonać, to będę zadowolony - zapowiedział.

Przez lata do Pizarro należał tytuł najskuteczniejszego obcokrajowca w historii na boiskach Bundesligi. Pierwszeństwo odebrał mu w minionym sezonie Robert Lewandowski, który w barwach Borussii Dormtund i Bayernu Monachium strzelił 202 gole. Pizarro ma ich na koncie 197. Co ciekawe obaj panowie grali ze sobą w sezonie 2014/2015 w Bayernie Monachium.