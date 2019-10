Napad rabunkowy w domu legendy Juve. "Przystawili mojej żonie pistolet do twarzy"

25.09 | To nie był udany powrót do bramki Wojciecha Szczęsnego do bramki Juventusu. Wprawdzie turyńczycy wygrali w Brescii 2:1, ale Polak popełnił błąd przy trafieniu dla gospodarzy. Włoskie media oceniły go bardzo nisko, i to pomimo udanych interwencji w dalszej części meczu.

"Książę Turynu" w październiku ubiegłego roku zakończył karierę piłkarską. Powodem były ciągłe problemy z kontuzjami. W barwach Juventusu rozegrał 389 spotkań i strzelił 37 goli. W kadrze Italii wystąpił 55 razy i zdobył pięć bramek. Na pewno liczył na spokojną sportową emeryturę, a tymczasem spotkało go coś strasznego.

Dwa pistolety i śrubokręt

Tarapaty sportowe i finansowe. W Milanie tak źle nie było od 25 lat Postawa piłkarzy... czytaj dalej » We wtorek o godz. 19.30 Claudio Marchisio i jego żona Roberta przebywali w swoim domu w turyńskiej prowincji Vinovo, kiedy zostali zaskoczeni przez czterech zamaskowanych bandytów. Napastnicy byli uzbrojeni w dwa pistolety i śrubokręt. Pod groźbą pozbawienia życia Marchisio został zmuszony do oddania przestępcom pieniędzy, biżuterii i drogich zegarków. Po zuchwałej kradzieży bandyci uciekli zaparkowanym nieopodal samochodem.



Według wstępnych ustaleń, brutalni napastnicy nie byli Włochami. Znali natomiast bardzo dobrze osiedle, na którym mieszka były zawodnik z rodziną. Cały obszar jest monitorowany przez system wideo, a aby wejść do środka trzeba znać kody numeryczne. To jednak nie okazało się problemem dla bandytów.

Gorzkie słowa piłkarza

W środę Marchisio opublikował post w mediach społecznościowych, w którym zawarł kilka gorzkich słów pod adresem ludzi, żartujących sobie z całej sytuacji.



"Jeśli włamujesz się do czyjegoś domu, by go obrabować, jesteś kryminalistą. Jeśli celujesz z pistoletu w twarz kobiety, jesteś głupcem. Jeśli potrafisz tylko żartować z podobnej historii, jesteś idiotą. Wszystkim innym bardzo dziękuję za bliskość" - napisał Marchisio