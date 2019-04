Sir Alex Ferguson wskazał swojego faworyta do tytułu

06.04 | Po dziewięciu meczach bez strzelonego gola Mohamed Salah w końcu się przełamał. Trafieniem przeciwko Southampton Egipcjanin nie tylko przyczynił się do zwycięstwa Liverpoolu, ale też pobił klubowy rekord. Nikt inny nie zdobył 50 bramek w Premier League w tak krótkim czasie.

10.9 | Manchester City znów wygrał i wciąż jest w tym sezonie niepokonany w lidze. Nietykalności nie odebrał mu lokalny rywal - United, jedyna drużyna, która mogła chyba przeszkodzić Obywatelom w ich szaleńczej ucieczce po tytuł. Choć w trudno w to uwierzyć, to w tej chwili kwesta mistrzostwa jest już chyba przesądzona. Na Old Trafford piłkarze Josepa Guardioli wygrali 2:1

Do zakończenia zmagań w Premier League pozostał już niespełna miesiąc. Ostatnia kolejka rozgrywek zaplanowana jest na 12 maja. Liverpool aktualnie ma dwa punkty przewagi nad The Citizens, ale ich rywale mają do rozegrania o jedno spotkanie więcej.

Sir Alex Ferguson przez 26 lat budował potęgę na Old Trafford w dużej mierze kosztem Liverpoolu, który przed pojawieniem się szkockiego trenera w Manchesterze był najbardziej utytułowanym angielskim klubem. Potyczki tych drużyn dorobiły się miana derbów Anglii, a atmosfera pomiędzy ich kibicami do dziś jest wyjątkowo napięta.

Rywale z niebieskiej części miasta przez wiele lat byli natomiast traktowani z przymrużeniem oka. Lokalny rywal nie stanowił realnej konkurencji dla Czerwonych Diabłów. Zmieniło się to wraz z przybyciem na Wyspy arabskich szejków, dzięki którym Obywatele mogli zbudować drużynę groźną dla największych gigantów europejskiej piłki i regularnie walczącą o mistrzostwo Anglii.

Były reprezentant Irlandii Jonathan Walters zdradził w podcaście BBC Radio 5 Live’s Football Daily, że jego klubowy kolega z czasów gry dla Stoke City Phil Bardsley w rozmowie z Sir Alexem Fergusonem usłyszał, że jego faworytem do zdobycia tytułu jest odwieczny rywal z Anfield.

United na drodze City

Walters wyjaśnił, iż szkocki szkoleniowiec jest przekonany, że zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę straci punkty w derbach Manchesteru. The Citizens mają do rozegrania jeszcze pięć ligowych spotkań do końca sezonu. Szczególnie w najbliższym tygodniu czeka ich wyjątkowo trudna przeprawa. Zaledwie trzy dni po środowym starciu z Tottenhamem w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów, Manchester City ponownie zmierzy się z tym rywalem w Premier League.

Natomiast w przyszłą środę Obywateli czeka wspomniany wyjazd na Old Trafford. Przed Liverpoolem pozostały tylko cztery potyczki na krajowym podwórku, w tym ze znajdującymi się w strefie spadkowej Cardiff i Huddersfield. Zapowiada się wyjątkowo emocjonujący finisz rozgrywek, podczas którego najmniejszy błąd może zadecydować o losach tytułu.