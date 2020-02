Rywal Lewandowskiego oczarował golem. Ostra walka o prestiżowy Złoty But

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Wręcz przeciwnie – prowadzący w klasyfikacji Ciro Immobile z Lazio, w niedzielę po raz kolejny był najlepszy na boisku w swoim zespole, który rozbił SPAL aż 5:1.

Imponujące statystyki

Reprezentant Polski Arkadiusz Reca i spółka już na początku spotkania nie byli w stanie zatrzymać 29-letniego Włocha. Immobile trafił do siatki z bliskiej odległości w 3. minucie. W tym momencie miał na koncie 24 gole i o dwa trafienia wyprzedzał "Lewego".

Jednak na tym nie koniec. Jeszcze w pierwszej połowie snajper Lazio podwyższył na 3:0 – tym razem zabawił się w kotka i myszkę z bramkarzem rywali, którego ostatecznie przelobował.



IMMOBILE! ALEŻ TO JEST CZARODZIEJ!



Najlepszy strzelec tego sezonu Serie A TIM zabawił się z obroną i bramkarzem SPAL 2013! Jak to wpadło?! pic.twitter.com/jqBf63IbJi — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 2, 2020





Statystki Immobile w obecnym sezonie są imponujące. Nic nie ujmując "Lewemu", jego kolega po fachu z rzymskiego klubu spisuje się doprawdy wyśmienicie – rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 25 goli, a ponadto dołożył sześć asyst.

Zasady walki o Złotego Buta są proste. Ligi na Starym Kontynencie na podstawie swojej rangi zostały podzielone na trzy grupy. W najsilniejszych pięciu (obecnie Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy) współczynnik za jednego zdobytego gola to 2, w kolejnych 22, w tym polskiej ekstraklasie - 1,5, a w tych najsłabszych - 1.

Dorobek Immobile przekłada się na 50 punktów w klasyfikacja Złotego Buta. Na tym nie koniec – Włoch jest pierwszym piłkarzem w historii Serie A, który zdobył 25 bramek w 21 kolejkach.



Ciro Immobile has now scored 25 goals in 21 league matches this season



No player in the history of Serie A has done better



Leading the race to win the Golden Shoe#immobilepic.twitter.com/IZLdw7lIPO — Kisure Sports (@kisure_sports) February 2, 2020





Dla porównania Lewandowski, który w sobotnim meczu Bayernu z FSV Mainz (3:1) popisał się efektownym uderzeniem głową, do tej pory rozegrał 20 spotkań i strzelił 22 gole, co daje 44 punkty w klasyfikacji.

Trzecie miejsce zajmuje Timo Werner z RB Lipsk. Niemiec nie powiększył swojego dorobku w sobotnim meczu z Borussią Moenchengladbach (2:2) – na razie licznik zatrzymał się na 20 golach (40 pkt).

Wkrótce wszystkim wymienionym może zagrozić Cristiano Ronaldo. Portugalczyk znajduje się w wyśmienitej formie – trafiał do siatki w dziewięciu meczach Serie A z rzędu, w tym dwukrotnie w niedzielnym spotkaniu z Fiorentiną (3:0). Strzegący bramki Violi Bartłomiej Drągowski nie był w stanie zatrzymać jego strzałów z rzutów karnych. CR7 łącznie strzelił 19 goli (38 pkt), z czego aż 14 w ostatnich 9. kolejkach.

Czołowa piątka klasyfikacji Złotego Buta:

1. Ciro Immobile (Lazio Rzym) - 25 goli, 50 punktów

2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 22 gole, 44 pkt

3. Timo Werner (RB Lipsk) - 20 goli, 40 pkt

4. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 19 goli, 38 pkt

5. Jamie Vardy (Leicester) - 17 goli, 34 pkt