Ciro Immobile miał poważny wypadek. Jego samochód zderzył się z tramwajem

Ciro Immobile miał wypadek samochodowy, trafił do szpitala

Według włoskich mediów Immobile jechał w niedzielę przez Rzym samochodem z dwiema córkami i zderzył się z tramwajem. Zdaniem piłkarza tramwaj wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Źródło: PAP/EPA Przód samochodu został zmiażdżony Źródło: PAP/EPA Miejsce zderzenia

Immobile na obserwacji

"Immobile doznał złamania żebra oraz urazu pleców i przebywa w szpitalu na obserwacji" - poinformował włoski klub piłkarza. "Jego stan jest dobry" - podkreślono.

Jedna z córek Włocha również ma złamane żebro.

Patrząc na zdjęcia z wypadku, to i tak cud, że skończyło się na takich obrażeniach.

"W zależności od rozległości złamania z powodu tego rodzaju problemu z żebrami dochodzi się do siebie w ciągu 10-15 dni. Wyklucza to kapitana Lazio z meczów z Torino (22 kwietnia) i prawdopodobnie Interem na San Siro (ostatni dzień kwietnia). Kolejne badania ma przejść w następnym tygodniu, wtedy będzie wiadomo, co dalej" - podaje na swojej stronie dziennik "La Gazzetta dello Sport".

Immobile zdobył w tym sezonie Serie A 10 bramek, a Lazio zajmuje w tabeli drugie miejsce.