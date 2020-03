Ligi nie grają, piłkarze tanieją

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Manchester United chciał talent z Realu, ale odstraszyła go gigantyczna klauzula Real Madryt ma... czytaj dalej » Główny wniosek z analizy jest taki, że spadek wartości zawodników z lig: angielskiej, francuskiej, niemieckiej, włoskiej i hiszpańskiej wyniesie prawie jedną trzecią, tzn. z 32,7 do 23,4 mld euro. Wyniki opublikowanych w poniedziałek badań dotyczą zakładanej sytuacji, w której do końca czerwca żaden mecz nie zostanie rozegrany i ani jeden kontrakt nie zostanie przedłużony.

Jak wynika z opracowania, największą stratę poniósłby Olympique Marsylia – spadek wartości graczy na rynku transferowym aż o 38 proc. (97 mln euro). W dalszej kolejności – pod względem procentowym - znalazłyby się Paris Saint Germain - 31,4 proc. (302 mln), Real Madryt - 31,8 (350) i Barcelona - 31,3 (366).

Najstarsi piłkarze stracą najwięcej

Szacuje się, że np. spadek kwoty transferowej Paula Pogby (Manchester United) wyniósłby z 65 do 35 mln euro. Skala obniżek zależałaby od kilku czynników, takich jak wiek piłkarza, długość kontraktu, ścieżka kariery i ostatnie wyniki.

Eksperci CIES dodali, że największa strata dotyczyć będzie coraz starszych zawodników z krótkoterminowymi umowami, którzy ponadto rozegrali mniej meczów w tym sezonie niż w poprzednim.

Rozgrywki piłkarskie w Europie, poza Białorusią, są zawieszone i nie wiadomo, kiedy mogłyby zostać wznowione.