Wyznanie ku przestrodze. Były piłkarz Realu Madryt pił od 13. roku życia

W felietonie dla serwisu Estadão Esportes Brazylijczyk wyznał, że skutecznie wyleczył się z alkoholizmu.

"Zacząłem pić, gdy miałem 13 lat. Kiedy trafiłem do Botafogo, to wmówiono mi, że piwo jest czymś dobrym. Piłem aż do trzydziestki. Codziennie. Podczas pobytu w Realu Madryt nie potrafiłem się kontrolować. Piłem w dzień, piłem w nocy. Wręcz wlewałem w siebie piwo" - pisze po latach Cicinho.

W reprezentacji Brazylii zagrał 17 razy. Był uczestnikiem mistrzostw świata w 2006 roku, gdzie Canarinhos dotarli do ćwierćfinału. Prawy obrońca miał wszystko, aby zostać podstawowym piłkarzem Realu Madryt na długie lata. Zgubił go nałóg.

Z problemem Cicinho był pozostawiony samemu sobie. Jak sam podkreśla, klub ze stolicy Hiszpanii nie miał pojęcia o jego problemach.

Pił, palił, aż spotkał Jezusa

"Gdy zacząłem lepiej zarabiać, piłem praktycznie wszystko. Do tego paliłem, ale tylko podczas picia. Problem był w tym, że jeśli mogłem, to piłem cały dzień. Więcej niż dziesięć piw w ciągu doby" - opisuje w rubryce w Estadao Esportes.

Real kupił Cicinho w grudniu 2005 roku, ale oddał bez większego żalu do Romy po niecałych dwóch sezonach.

"Zacząłem tracić pasję, miłość do piłki. Nie potrafiłem się skupić. Tak było, gdy wróciłem z wypożyczenia z Sao Paulo do Romy" - dodaje Cicinho.

W wywiadzie udzielonym telewizji ESPN Brazil kilka lat temu powiedział, że po wypiciu 18 drinków i 14 małych piw przeżył... spotkanie z Jezusem.

- Jestem takim kolesiem, który pije do nieprzytomności. Dziś chcę wam przekazać swoją historię, byście nie wpadli w taką pułapkę. Gdy pierwszy raz zacząłem mówić o alkoholizmie, to mnie krytykowano. Uważam, że jeśli ktoś potrafi mówić o takich problemach, to potrafi pokonać wszystkie traumy. Nie piję i nie palę od ośmiu lat. Zacząłem się podnosić, gdy poznałem moją żonę. To ona mnie zmotywowała. Zachęciła do wiary w Boga. Mam nadzieję, że moja kariera będzie przestrogą" - pisze Cicinho, który zakończył karierę w marcu 2018 r.