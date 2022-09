Trzynaście lat, a grał z dorosłymi. Dziecko przeszło do historii angielskiej piłki

Ten dzień zapamiętają na długo on i jego najbliżsi.

Atherton zadebiutował w drugiej połowie meczu w barwach Glenavon przeciwko Dollingstown w Pucharze Ligi Północnoirlandzkiej. Jego zespół zwyciężył 6:0, a młody zawodnik nie był jedynie statystą.

"Dzieciak zdołał zanotować asystę przy trafieniu weterana Matthew Snooody'ego, który zdobył szóstą bramkę dla Glenavon" – napisał dziennik "Belfast Telegraph".



Tonight, Glenavon Academy player Christopher Atherton made his first team debut against Dollingstown in the League Cup. At yrs and days old, he became the youngest player in the UK to play in a first-class match.



Congratulations Christo!!pic.twitter.com/hypGdC5R7p — Glenavon FC (@Glenavon_FC) September 13, 2022





Pobił rekord

Jego występ oznacza, że pobił 42-letni rekord należący do Eamona Collinsa, który zadebiutował w angielskim Blackpool w wieku 14 lat i 323 dni. Miało to miejsce 9 września 1980 r.

Za najmłodszego piłkarza, który zadebiutował w profesjonalnym klubie uchodzi Mauricio Baldivieso. Mając 12 lat, wystąpił w barwach boliwijskiego Club Aurora przeciwko La Paz (2009 r.).