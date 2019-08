Miał zostać nauczycielem, zagra przeciwko Liverpoolowi. Wszystko zmienił jeden SMS

6.3 | Dwa lata temu granie w piłkę chciał rzucić w kąt, planował skończyć studia i zostać nauczycielem. Na mecze drużyny, której barwy reprezentował, przychodziło 200, góra 300 widzów, a widoków na to, by kariera nabrała rozpędu, nie było. W piątek Christoph Zimmermann zagra przeciwko Liverpoolowi w pierwszej kolejce sezonu 2019/20 Premier League.

Lat ma 26. Pozycja na boisku - środkowy obrońca. Klub - wracające do angielskiej ekstraklasy Norwich City. - Przebyłem bardzo długą drogę - mówi u progu rozgrywek Zimmermann.

"Coraz częściej myślałem o przyszłości"

Szykuje się niespodziewany powrót Rooneya. Może zostać kolegą Bielika Taka informacja... czytaj dalej » Kiedy jako dziecko dołączył do Sports Club West w Duesseldorfie, uważany był za wielki talent. Szybko zauważyli go skauci Borussii Monchengladbach, gdzie - jeszcze jako nastolatek - zaczął występować w drugiej drużynie, w lidze regionalnej.

W roku 2014 trener David Wagner ściągnął go do rezerw Borussii Dortmund. Znowu nie przebił się do pierwszego składu, a Wagner po kilku miesiącach odszedł do Huddersfield. Jego następcą został Daniel Farke, co dla Zimmermanna okazać miało się bardzo ważne. Kluczowe.

Przed sezonem 2017 Farke - jako pierwszy obcokrajowiec w historii klubu - został menedżerem występującego w Championship, czyli na zapleczu angielskiej ekstraklasy, Norwich.

- Przez pięć lat grałem w niższych ligach, wiedziałem, że wiecznie trwać to nie może. Coraz częściej myślałem o przyszłości. Rozpocząłem studia, żeby zostać nauczycielem - wspomina tamten czas Zimmermann.

Źródło: Newspix Christoph Zimmermann broni barw Norwich

Mecze na Anfield i Old Trafford

Wtedy przyszedł sms, Farke proponował mu przenosiny na Wyspy. Nie zastanawiał się wcale, wsiadł w samolot i na drugi dzień po przylocie podpisał z Norwich kontrakt.

- Gdyby nie ta wiadomość od Daniela, siedziałbym teraz na wykładzie i szykował się do egzaminów. Zamiast tego czekają mnie mecze na Anfield i Old Trafford. Nie żałuję, podjąłem właściwą decyzję.