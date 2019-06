Legendarny napastnik pod wrażeniem Piątka. "Milan musi budować zespół wokół niego"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Były napastnik Cracovii ma za sobą niezapomniany sezon na włoskich boiskach, lecz nie można tego samego powiedzieć o Milanie. Rossoneri po raz kolejny nie zdołali wywalczyć miejsca gwarantującego przepustkę do Ligi Mistrzów, wobec czego po zakończeniu rozgrywek z klubem pożegnali się trener Gennaro Gattuso i dyrektor sportowy Leonardo.

Nieuniknione wydają się również gruntowne zmiany w kadrze drużyny z San Siro. W wąskim gronie bezpiecznych zawodników bez wątpienia znajduje się Krzysztof Piątek.

Polak od samego początku zadziwiał skutecznością. W pierwszym oficjalnym meczu w zespole Genoi czterokrotnie trafił do siatki w konfrontacji z Lecce w Pucharze Włoch. Jak się szybko okazało, nie był to jednorazowy wyskok. W kolejnych spotkaniach Piątek nie przestawał strzelać, nawiązując do wyczynów największych legend ligi. Potrzebował zaledwie czterech występów w Serie A do zdobycia pięciu bramek. Ostatnim zawodnikiem, który w ten sposób przywitał się z włoskimi rozgrywkami był Andrij Szewczenko w 1999 roku. Został również pierwszym graczem w historii Genoi, który zdobywał bramki w każdym z pierwszych pięciu ligowych meczów.

Po przenosinach do Milanu w zimowym oknie transferowym nie zwalniał tempa. Już pierwszy celny strzał Polaka w barwach Rossonerich zatrzepotał w siatce Napoli podczas konfrontacji w Pucharze Włoch. Ostatecznie Piątek zakończył sezon jako najlepszy strzelec Genoi i Milanu. Zabrakło mu zaledwie jednego trafienia, by zostać pierwszym zawodnikiem w historii ligi, który w jednym sezonie zdobył dwucyfrową liczbę bramek dla dwóch klubów. We wszystkich rozgrywkach na Półwyspie Apenińskim strzelił 30 goli, a swoim wejściem do Serie A przyćmił nawet samego Cristiano Ronaldo.

Wobec takich osiągnięć, trudno dziwić się zachwytom nad jego grą. Christian Vieri, który w karierze reprezentował m.in. takie kluby jak: Inter, Atletico Madryt, Juventus, Lazio, Fiorentina czy Milan jest przekonany, że Piątka stać na jeszcze więcej.

Były znakomity włoski napastnik zapytany przez dziennikarza "La Gazzetta dello Sport" o debiutancki sezon Polaka powiedział:

"Nie jestem zaskoczony. To wojownik, jest głody goli. Zawsze daje z siebie wszystko w Genui czy Mediolanie. To był znakomity transfer. Milan musi rozpocząć przebudowę wokół niego."

Wydaje się to nieuniknione, jeśli Rossoneri chcą wydobyć z Piątka cały potencjał. Warto zwrócić uwagę na liczbę strzałów, które oddawał w pierwszej i drugiej fazie sezonu. W barwach Genoi notował średnio ponad cztery uderzenia w każdym meczu. W Milanie liczba ta spadła niemal dwukrotnie. Wiele mówiło się o braku odpowiedniego wsparcia dla reprezentanta Polski w zespole z San Siro.

Wedle doniesień włoskich mediów, nowym szkoleniowcem mediolańczyków niebawem ogłoszony zostanie Marco Giampaolo, który w minionych rozgrywkach prowadził Sampdorię. Pod jego okiem Fabio Quagliarella w wieku 36 lat wywalczył tytuł króla strzelców Serie A. W kolejnym sezonie przekonamy się, ile osiągnie z nim Krzysztof Piątek.