Najlepsi strzelcy ekstraklasy blisko nowych klubów. Bardzo zaskakujące kierunki

27.06 | Patrząc na jego zdjęcia na Instagramie - kocha siebie i swoje ciało. Raczy takimi fotografiami, że większość wstydziłaby się pewnie trzymać je nawet w ukryciu. Kto to taki? Być może najważniejszy transfer Lecha w letnim okienku. Christian Gytkjaer we wtorek przejdzie w Poznaniu testy medyczne. Ma być najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii Kolejorza.

30-letni Gytkjaer z 24 golami został w tym sezonie królem strzelców ekstraklasy. Przez trzy lata gry w naszej lidze zanotował 55 trafień i jego nieobecność może być dla Kolejorza odczuwalna.



Zmiana w drużynie Kolejorza. Mikael Ishak zastępuje Christiana Gytkjaera pic.twitter.com/DZuPvNmzBD — Lech Poznań (@LechPoznan) July 20, 2020





Z informacji "Przeglądu Sportowego" wynika, że nowym klubem napastnika może zostać AC Monza, którego właścicielem jest słynny Silvio Berlusconi. Były premier Włoch nie kryje mocarstwowych planów i reprezentant Danii ma mu pomóc w ich realizacji.

Wielkie pieniądze na polskich boiskach. "Rekordowe" Kluby ekstraklasy... czytaj dalej » Gytkjaer we wtorek poleciał samolotem do Mediolanu, by w najbliższym czasie przejść testy medyczne. Prezesem klubu jest młodszy brat Silvia - Paolo, a trenerem były piłkarz AC Milan Cristian Brocchi.

Tajemniczy Angulo

Igor Angulo w ekstraklasie też spędził trzy sezony, ale wcześniej przez rok występował z Górnikiem w 1. lidze. W najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce uzbierał aż 63 gole (16 w ostatnim sezonie), stanowiąc o sile zabrzańskiego klubu w ofensywie.

Choć wychowanek Athleticu Bilbao ma już 36 lat, w Indiach będzie mógł liczyć na trzyletni kontrakt i podwojenie swoich zarobków - poinformował dziennik "Sport".

Na razie sam piłkarz nie chce zdradzić nazwy klubu. Spekuluje się, że może być to Kerala Blasters FC, którego szkoleniowcem jest znany w Polsce z pracy m.in. w Legii Warszawa i Wiśle Płock Kibu Vicuna lub FC Goa (półfinalista rozgrywek), gdzie mógłby zastąpić króla strzelców Ferrana Corominasa (Coro), w przeszłości młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii.

Oba kluby od 2014 roku występują w Indian Super League.