Otarł się o śmierć. Teraz ma być liderem reprezentacji na mundialu

Christian Eriksen w meczu z Finlandią na Euro 2020 doznał ataku serca. Duńczyk powrócił do treningów z reprezentacją Danii.

Do feralnego zdarzenia z udziałem Eriksena doszło 12 czerwca 2021 roku, kiedy Duńczycy mierzyli się z Finlandią. Nikt nie spodziewał się wówczas tego, co stanie się pod koniec pierwszej połowy meczu pierwszej kolejki mistrzostw Europy.

W pewnym momencie nieatakowany przez nikogo pomocnik upadł na murawę, a lekarze natychmiast rozpoczęli walkę o jego życie. Szczęśliwie akcja przyniosła zamierzony skutek, bo zawodnik odzyskał przytomność jeszcze na stadionie.

Eriksen w kadrze od 12 lat

Eriksen nie tylko wrócił do gry, ale nawet podpisał kontakt z wielkim Manchesterem United. 30-latek znalazł się także w kadrze na nadchodzące mistrzostwa świata, co spotkało się z wielkim entuzjazmem duńskich kibiców.

Pomocnik jest bowiem prawdziwym bożyszczem tamtejszych fanów, którzy wierzą, że w Katarze poprowadzi swoją drużynę do wielkich sukcesów. Dość powiedzieć, że w reprezentacji legendarnego Mortena Olsena piłkarz zadebiutował już w 2010 roku i wystąpił nawet w dwóch meczach mundialu rozgrywanego w Republice Południowej Afryki.

Urodzony w Middelfart zawodnik na dobre ugruntował swoją pozycję w kadrze już rok później, w wieku zaledwie 19 lat, będąc najjaśniejszą postacią towarzyskiego starcia z Anglią. Przez kolejną dekadę był podporą drużyny narodowej, grając z nią między innymi na Euro 2012 (Dania odpadła po fazie grupowej) czy mundialu w Rosji w 2018 roku (przegrała w 1/8 finału po rzutach karnych z Chorwacją). Każdy gol zostanie spieniężony. Duńczycy wesprą robotników w Katarze Fantastyczna... czytaj dalej »

W latach 2015-2020 selekcjonerem był pragmatyczny Age Hareide, który - szczególnie pod koniec swojej kadencji - nie potrafił wykrzesać z jednej ze swoich gwiazd tego, co najlepsze. Grający wówczas w Tottenhamie Eriksen zdecydował się na transfer do Serie A, gdzie pod wodzą Antonio Conte sięgnął między innymi po mistrzostwo Włoch w 2021 roku.

Eriksen: nic nie może mi teraz stanąć na drodze

W związku z powrotem do wysokiej formy na wychowanka Middelfart G&BK w Katarze mocno liczy Kasper Hjulmand, który objął funkcję trenera kadry po Hareide.

- Każdy chyba widzi, jak on gra. To, co robi na boisku wydaje się być bardzo proste, ale takie nie jest. Christian mógłby grać w dowolnej drużynie na świecie - zachwala szkoleniowiec.

- Jedna z moich pierwszych rozmów z lekarzem dotyczyła tego, czy będę mógł zagrać na mundialu. To był mój główny cel, jeśli tylko miałbym pozwolenie, by wyjść na boisko - mówił z kolei Eriksen w niedawnej rozmowie dla fifa.com.

- Czuję się bardzo dobrze. Nic nie może mi teraz stanąć na drodze - podkreślił na kilka tygodni przed startem turnieju, cytowany przez agencję prasową Associated Press.

Mimo trudnych chwil, jakie Eriksen przeżywał jeszcze kilkanaście miesięcy temu, to na barkach pomocnika będzie spoczywała wielka odpowiedzialność za wyniki reprezentacji. Na mundialu w Katarze rywalami Danii będą Tunezja (22 listopada), Francja (26 listopada) oraz Australia (30 listopada).