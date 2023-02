Gwiazda Manchesteru United wypadła z gry na około trzy miesiące

Uraz Eriksena to pokłosie niebezpiecznego wślizgu Andy'ego Carrolla w niedawnym meczu czwartej rundy Pucharu Anglii przeciwko Reading. Duński pomocnik zszedł z placu gry w 57. minucie. Transferowy hit Bayernu Monachium. Potwierdził pozyskanie Cancelo To już oficjalne.... czytaj dalej »

Obawy się potwierdziły

O powadze sytuacji mogliśmy przekonać się tuż po zakończeniu spotkania, gdy 30-latek opuszczał stadion o kulach i w bucie ortopedycznym na kontuzjowanej nodze. Manchester United poinformował w oświadczeniu opublikowanym we wtorek, że Eriksena czeka teraz długa przerwa w grze.

"Wstępne przewidywania wskazują, że Eriksen najprawdopodobniej nie będzie dostępny do końca kwietnia lub początku maja" - czytamy w oficjalnym serwisie angielskiego klubu.

To bolesny cios nie tylko dla samego Duńczyka, ale i całego zespołu oraz jego fanów. Eriksen po transferze na Old Trafford wrócił do walki o najwyższe cele po ataku serca odniesionym na Euro 2020. W Manchesterze odgrywał niezwykle ważną rolę w linii pomocy. W trwającym sezonie rozegrał łącznie 31 meczów we wszystkich rozgrywkach w barwach Czerwonych Diabłów. Opuścił tylko jedno spotkanie w Premier League, a w 19 występach w angielskiej ekstraklasie zaliczył aż 7 asyst. Nikt w United nie mógł pochwalić się lepszym wynikiem pod tym względem. W całej lidze więcej bezpośrednich podań przy strzelonych golach (11) ma tylko Kevin De Bruyne z Manchesteru City.



The foul that caused Christian Eriksen’s injury. No card was shown. pic.twitter.com/gkugc8FIEM — UtdDistrict (@UtdDistrict) January 28, 2023





Zastępca z Bayernu Monachium

Zespół prowadzony przez trenera Erika ten Haga liczy na powrót swojego najlepszego asystenta w końcowej fazie bieżącego sezonu. Do tego czasu ktoś musi go jednak zastąpić.

Ma to zrobić Marcel Sabitzer z Bayernu Monachium. Oba kluby osiągnęły we wtorek porozumienie w kwestii wypożyczenia Austriaka. 28-latek występować będzie w ekipie z Old Trafford do 30 czerwca 2023 roku.