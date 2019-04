Miał być głównym winowajcą, został najszczęśliwszym człowiekiem na świecie

Była 93. minuta meczu na Etihad Stadium. Manchester City prowadził z Tottenhamem 4:3, ale do awansu do najlepszej czwórki Champions League potrzebował jeszcze jednego gola.

I wtedy z pomocą gospodarzom przyszedł Eriksen. 27-letni Duńczyk stracił piłkę w środku boiska, piłkarze City poszli z kontrą, a do siatki po raz trzeci tego wieczora trafił Raheem Sterling.

Cały stadion oszalał, a zespół Tottenhamu, na czele z Eriksenem, wydawał się pogodzony ze swoim losem. Sędzia skorzystał jednak z VAR-u. Gol nie został uznany, ponieważ okazało się, że na minimalnym spalonym był Sergio Aguero.

- Dziś muszę być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie - nie dowierzał swojemu szczęściu Eriksen. - Myślałem, że jest po wszystkim, ale zakończyło się dla nas szczęśliwie - odetchnął z ulgą Duńczyk, który przez chwilę mógł się obwiniać się za (niedoszłe) odpadnięcie Tottenhamu z Ligi Mistrzów.

- To był rollercoaster. Pozwoliliśmy im na wiele, oni zresztą tak samo. To był dziwny mecz. Po tym, co się działo dzisiaj, musimy wziąć głęboki oddech - stwierdził Eriksen.

W angielskim dwumeczu padł remis 4:4, Tottenham awansował do półfinału dzięki bramkom na wyjeździe.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałowe (gwiazdka oznacza awans):

17 kwietnia, środa

Manchester City - Tottenham Hotspur* 4:3 (3:2); pierwszy mecz 0:1

Bramki: Sterling (4., 21.), Silva (11.), Aguero (59.) - Son Heung-Min (7., 10.), Llorente (73.)

FC Porto - Liverpool* 1:4 (0:1); 0:2

Bramki: Militao (69.) - Mane (26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk (84.)



16 kwietnia, wtorek

Barcelona* - Manchester United 3:0 (2:0); pierwszy mecz 1:0

Juventus Turyn - Ajax Amsterdam* 1:2 (1:1); 1:1



Pary półfinałowe (30.04-1.05 i 7-8.05):

Tottenham - Ajax

Barcelona - Liverpool