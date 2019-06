Lider Tottenhamu gotowy na wielki transfer. "Chciałbym spróbować czegoś nowego"

– Czuję, że jestem na takim etapie kariery, że chciałbym spróbować czegoś nowego. Nie stanie się nic złego, jeśli zostanę w Londynie, bowiem darzę Tottenham ogromnym szacunkiem, ale chciałbym spróbować czegoś nowego. Real? To byłby krok naprzód, ale Real musi najpierw chwycić za telefon i zadzwonić do Tottenhamu, by powiedzieć im, że mnie chcą. Z tego, co mi wiadomo, nic takiego się jeszcze nie stało – przyznał Eriksen.

Ponad pół tysiąca sytuacji

Duńczyk przeprowadził się do północnego Londynu przed sezonem 2013/14. Hiszpańskie media od dłuższego czasu informują, że trener Realu Madryt Zinedine Zidane szuka właśnie takiego piłkarza jak Eriksen.

1 - Since his debut Premier League season in 2013-14, Christian Eriksen ranks first in the competition for chances created (547), assists (60), goals from outside the box (22) and direct free-kick goals (7). Summit. pic.twitter.com/DyTYamVveW — OptaJoe (@OptaJoe) 5 czerwca 2019

- Mam nadzieję, że tego lata padną odpowiednie decyzje. Taki jest plan. W piłce nożnej nigdy nie wiadomo, kiedy można podjąć taką decyzję. Ważne, aby wszystko stało się szybko, ale w futbolu pewne sprawy wymagają czasu - dodał Eriksen.

Czekają na Hazarda

Ponadto kibice Realu liczą, że już niedługo ich nowym piłkarzem zostanie Eden Hazard. Transfer pomocnika Chelsea do Madrytu jest już na ostatniej prostej. Belgijski rozgrywający ma kosztować 130 milionów euro.

W Madrycie wszyscy chcą zapomnieć o minionym, bardzo słabym sezonie. Królewscy odpadli z Ligi Mistrzów już w 1/8 finału, ligę skończyli dopiero na trzecim miejscu. Klub ze stolicy Hiszpanii bardzo szybko wzmocnił się brazylijskim obrońcą Ederem Militao z FC Porto. Do Madrytu trafił również skrzydłowy Santosu Rodrygo.