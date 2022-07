Christian Eriksen został piłkarzem Manchesteru United

Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen podczas sobotniego meczu z Finlandią padł na murawę, mając zawał serca. Przeżył, bo natychmiast został reanimowany. Eksperci przypominają co zrobić w posobnych sytuacjach. Najpierw należy sprawdzić, czy dana osoba oddycha. Jeśli oddycha, to należy ją ułożyć w bezpiecznej pozycji. Jeśli nie oddycha, należy podjąć próbę reanimacji, uciskając jej klatkę piersiową.

30-letni Eriksen przeszedł do Brentfordu w lutym 2022, wcześniej bronił barw Interu Mediolan. Nie mógł jednak kontynuować kariery w zespole z Mediolanu, bo przepisy w tym kraju nie pozwalają na grę z rozrusznikiem serca.

Eriksen zasłabł na boisku