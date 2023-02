Tragiczny zwrot akcji. Atsu miał wylecieć z Turcji na parę godzin przed trzęsieniem ziemi

Choć w sprawie Atsu napływały sprzeczne informacje, sprawdził się ten najgorszy scenariusz. Tragiczne wieści przekazał menedżer piłkarza Murat Uzunmehmet. "Znaleziono Christiana Atsu, niestety martwego" - napisał na Twitterze.

Do klubu tureckiej ekstraklasy reprezentant Ghany trafił po wielu latach spędzonych w Anglii, gdzie najdłużej grał w Newcastle United.

W tym sezonie Atsu był głównie rezerwowym, dlatego nosił się z zamiarem opuszczenia klubu. Jego karta odwróciła się na kilka godzin przed trzęsieniem ziemi w Turcji, gdy wszedł z ławki i w doliczonym czasie zdobył zwycięską bramkę w meczu z Kasimpasą (1:0).

Spotkanie zakończyło się wczesnym popołudniem, a późnym wieczorem piłkarz wybierał się za granicę. Miał odwiedzić rodzinę. Po strzeleniu gola zmienił plany.

- Wybierał się za granicę odwiedzić rodzinę. Ale strzelił gola i odwołał swój lot - informuje dyrektor do spraw administracyjnych Fatih Ilek cytowany przez Radyospor. - Trzęsienie ziemi wydarzyło się w jego najszczęśliwszym dniu. Miał lot o godzinie 23. Zwrócił bilet. Do trzęsienia ziemi do szło o 4 rano. Co za tragedia - nie dowierza Ilek.

Źródło: Getty Images Christian Atsu jedną z ofiar trzęsienia ziemi w Turcji

W sobotę trumna z ciałem piłkarza została przetransportowana z tureckiej Adany na uroczystości pogrzebowe do jego rodzinnej Ghany.

Christian Atsu miał 31 lat.