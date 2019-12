Koniec z wielkimi transferami do Chin. "Profesjonalna piłka nie była prowadzona w sposób zrównoważony"

Nowy prezes CFA Chen Xuyuan wyjaśnił, że wchodzący w życie pułap zarobków ma zapobiec upadkowi zawodowego futbolu chińskiego, ponieważ miejscowe kluby roztrwoniły zbyt wiele pieniędzy.

Za rok jeszcze mniej

- Nasza profesjonalna piłka nożna nie była prowadzona w sposób zrównoważony - ocenił.



Związek narzucił również limit całkowitych wydatków każdego zespołu na rozpoczynający się w marcu sezon 2020. W przeliczeniu będzie on wynosił 157 mln USD, z czego maksymalnie 60 procent można wydać na pensje.



Zdaniem chińskich mediów, w 2021 roku kluby będą mogły wydać jeszcze mniej, a pułap na wynagrodzenia ma zostać ograniczony do 55 procent.

Nieograniczone budżety

Miejscowa ekstraklasa zyskała popularność w drugiej połowie tej dekady ze względu na nieograniczone niemalże wydatki klubów. Przyciągały znanych zagranicznych zawodników i trenerów, którzy inkasowali ogromne pieniądze. Według magazynu "Forbes" dwóch z 20 najlepiej opłacanych piłkarzy gra obecnie w chińskich klubach: włoski napastnik Graziano Pelle (Shandong Luneng Taishan) zarabia 20,7 mln dol., a jeszcze więcej brazylijski pomocnik Oscar (Shanghai SIPG) - 27 mln.