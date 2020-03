Piłkarz nie żyje po zasłabnięciu w trakcie meczu. Silnik w ambulansie odmówił posłuszeństwa

Tragedia wydarzyła się w trakcie drugiej połowy spotkania rozegranego 8 marca. Martins stracił nagle przytomność, bez kontaktu z którymkolwiek rywalem.

Ambulans wepchnięty na murawę przez ochronę

Piłkarz nie musiał umrzeć. "Dokumenty sfałszowane" Dziennik "La... czytaj dalej » "W akcji ratunkowej udział wzięły sztaby medyczne obu drużyn. Następnie Martins został przetransportowany do szpitala specjalistycznego Dalhatu-Araf w Lafii, gdzie stwierdzono jego zgon" - napisano w oświadczeniu nigeryjskiej ekstraklasy (NPFL).



Dzień po zdarzeniu wciąż nie był znany wynik sekcji zwłok zmarłego.



Jak twierdzą naoczni świadkowie zdarzenia, do których dotarli dziennikarze BBC, transport Martinsa do szpitala opóźnił się. Powód? Ambulans, który był obecny na stadionie, nie chciał odpalić i na murawę został wepchnięty przez ochroniarzy.



Klub Nasawara United nie zajął na razie oficjalnego stanowiska w sprawie tragedii. Za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował jedynie, że Martins nie żyje.









Komisarze mogą nie dopuścić do rozgrywania meczów

Zdecydowanie reaguje natomiast Nigeryjska Federacja Piłki Nożnej (NFF). Jak zapowiedziano, na wszystkich stadionach najwyższych lig w kraju zostaną przeprowadzone kontrole pod kątem zaplecza medycznego obiektów.



Co więcej, komisarze meczowi będą mieli prawo niedopuszczenia do rozegrania spotkania, jeśli dostrzegą nieprawidłowości w tym zakresie.



To druga tragedia, do której dochodzi na stadionie w Lafii w ciągu kilkunastu miesięcy. W grudniu 2018 roku podczas rozgrzewki przedmeczowej zasłabł i zmarł Dominic Dukudod z drużyny Kano Pillars.