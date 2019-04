Chelsea potknęła się ze słabeuszem. Rywale byli bardzo szczęśliwi z remisu

Video: Eurosport

Rasistowski skandal w Kijowie? UEFA zbada doniesienie Chelsea

UEFA poinformowała, że przyjrzy się kwestii rasistowskich ataków, do których ponoć miało dojść podczas meczu Dynamo Kijów - Chelsea. Domagali się tego działacze The Blues. Sky Sports twierdzi, że poszkodowanym był 18-letni pomocnik Callum Hudson-Odoi. Chelsea wygrała 5:0 i awansowała do ćwierćfinału Ligi Europy.

