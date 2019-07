Chelsea wykupiła Kovacicia z Realu Madryt

Kovacić był zawodnikiem Realu od 2015 roku. W minionym sezonie reprezentant Chorwacji, wywodzący się z Dinama Zagrzeb, przebywał na wypożyczeniu w Chelsea. Pomocnik przekonał do siebie pion sportowy w londyńskim klubie, który postanowił go wykupić.

"Klub chce podziękować Kovaciciowi za jego oddanie, profesjonalizm i dawanie odpowiedniego przykładu w ciągu ostatnich lat oraz życzyć mu wszystkiego dobrego w nowym etapie" - dodał Real w oświadczeniu.



.@Mateo_Kova23 is here to stay! — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2019





Udany czas

"The Sun": Arsenal może stracić Bielika Według... czytaj dalej » Kovacić trafił do Madrytu z mediolańskiego Interu, którego barwy reprezentował w latach 2013-15. Łącznie w drużynie z Santiago Bernabeu Kovacić rozegrał 73 ligowe mecze i strzelił jednego gola.

- Naprawdę podobało mi się przez ostatni sezon w Chelsea. Czuję się tutaj dobrze, bardzo lubię Londyn i Premier League. Cieszę się, że dołączę do klubu na stałe. Udało nam się wygrać Ligę Europy, mam nadzieję, że pomogę drużynie w odniesieniu innych sukcesów - powiedział Kovacić cytowany na stronie internetowej Chelsea. Londyński klub także wystosował oświadczenie w tej sprawie.

W innym komunikacie klub poinformował, że z drużyną żegna się doświadczony środkowy obrońca Gary Cahill. 33-latek grał w Chelsea w latach 2012-2019.