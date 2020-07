Chelsea nie dała się Wilkom. Ma Ligę Mistrzów

"Pijcie, co chcecie!". Szalony mecz i wielka feta Liverpoolu Osiem goli i... czytaj dalej » Na Stamford Bridge spotkały się dwie ekipy, które miały o co grać - czwarta przed spotkaniem Chelsea broniła miejsca dającego Champions League, szóste Wilki walczyły natomiast o utrzymanie lokaty gwarantującej udział w Lidze Europy. Cel osiągnęli tylko ci pierwsi.

Piorunujący doliczony czas

W Londynie bardzo długo nie działo się zupełnie nic. Żadna z ekip nie kwapiła się do ataku, obie wymieniały podania głównie w środku boiska, a bramkarze setnie się nudzili.

Kiedy wydawało się, że przed przerwą goli nie będzie, Chelsea zupełnie niespodziewanie wrzuciła wyższy bieg. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry pod pole karne Wolves zapędził się Marcos Alonso, który zapracował na rzut wolny. Do tego podszedł Mason Mount i uderzył idealnie, tuż przy lewym słupku bramki Ruiego Patricio.

Źródło: Getty Images Mason Mount idealnie przymierzył z rzutu wolnego

Niezachwycający do tego momentu The Blues poczuli krew i rywali odesłali do szatni z bagażem nie jednego, a aż dwóch goli. Kilkadziesiąt sekund po swoim pięknym trafieniu Mount idealnie dograł do Olivera Girouda, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. A takich okazji francuski mistrz świata nie zwykł marnować. Wolves byli na deskach.

Po zmianie stron wszystko wróciło do normy z pierwszej części - emocji było jak na lekarstwo. Wilki były bezzębne i nie pomogły im hurtowo przeprowadzane zmiany. A Chelsea? Na kolejny zryw ochoty już nie miała. Wynik się zgadzał, czas grał dla niej. Na 2:0 się skończyło.

Chelsea kończy sezon Premier League na czwartym miejscu i może już myśleć o następnej edycji Ligi Mistrzów. Wolverhampton tym razem do Europy się nie dostało. Remis Tottenhamu z Crystal Palace kosztował drużynę Nuno Espirito Santo spadek na siódme miejsce.

Wyniki 38. kolejki Premier League:

Arsenal - Watford 3:2

Burnley - Brighton 1:2

Chelsea - Wolverhampton 2:0

Crystal Palace - Tottenham 1:1

Everton - Bournemouth 1:3

Leicester - Manchester United 0:2

Manchester City - Norwich 5:0

Newcastle - Liverpool 1:3

Southampton - Sheffield United 3:1

West Ham - Aston Villa 1:1