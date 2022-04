Fabiański obronił rzut karny z Chelsea. Liverpool pozostaje w grze o tytuł

Zaczniemy jednak od wydarzeń w derbach Londynu, które w dramatycznych okolicznościach rozstrzygnęły się w samej końcówce.

37-letni Fabiański znakomicie spisywał się między słupkami bramki West Hamu, pracując na tytuł bohatera meczu rozgrywanego pod dyktando Chelsea. Były reprezentant Polski wybronił m.in. zaskakujący strzał N'Golo Kante, po którym tor lotu piłki zmienił jeszcze jeden z obrońców. Zachował również czujność, gdy mocnym uderzeniem z dystansu próbował pokonać go Trevoh Chalobah, czy kwadrans przed końcem, kiedy z kilku metrów strzelał Timo Werner. Manchester City bezlitosny dla rywala. Popis Gabriela Jesusa W spotkaniu 34.... czytaj dalej »

Szalona końcówka w Londynie

Bezbramkowy remis utrzymywał się przez zdecydowaną większość spotkania, ale kluczowe okazały się ostatnie minuty. Wówczas czerwoną kartkę za nieprzepisowe powstrzymywanie Romelu Lukaku w polu karnym zobaczył świetnie grający do tego momentu Craig Dawson. Odpowiedzialność za wykonanie "jedenastki" wziął na siebie Jorginho, ale reprezentant Włoch wyraźnie przekombinował i uderzył zbyt lekko, by liczyć na pokonanie Fabiańskiego. Polak bez trudu złapał piłkę.

Niestety jego wysiłki poszły na marne w 90. minucie meczu. Gospodarze ostatecznie wykorzystali grę w liczebnej przewadze, a decydujący cios zadał Christian Pulisic, strzelając nie do obrony ze środka pola karnego.

Piłkarze Chelsea w całym spotkaniu oddali aż 26 strzałów, najwięcej w ich wykonaniu w tym sezonie angielskiej ekstraklasy.



Chelsea had 26 shots against West Ham, the most they've had in a Premier League game this season.



They made one count in the end. pic.twitter.com/FQsOsP44Ob — Squawka (@Squawka) April 24, 2022





Skromny triumf Liverpoolu

Na gole długo czekali w niedzielę również kibice zgromadzeni na Anfield, gdzie rozgrywane były derby Merseyside. Gospodarze mimo ogromnej przewagi w posiadaniu piłki przekraczającej 80 proc. nie potrafili znaleźć sposobu na broniący się przed spadkiem Everton. Dość powiedzieć, że w pierwszej części meczu żadnej z drużyn nie udało się oddać choćby jednego celnego uderzenia na bramkę.

Liverpool dopiero po ponad godzinie gry przełamał tę niemoc i od razu trafił do siatki. Po podaniu Mohameda Salaha gola strzelił Andy Robertson. Zwycięstwo The Reds przypieczętował pięć minut przed końcem Divock Origi.



Liverpool 2-0 Everton FT:



xG: 2.01-0.51

Shots: 18-9

Shots on target: 4-1

Touches in the opp. box: 42-14

Possession: 83%-17%#LIVEVEpic.twitter.com/T9eYmd2rII — Squawka News (@SquawkaNews) April 24, 2022





Liverpool odpowiedział w ten sposób na sobotni triumf Manchesteru City z Watfordem (5:1). Ekipa z błękitnej części Manchesteru prowadzi w tabeli z przewagą zaledwie jednego punktu nad drużyną z Anfield. Oba zespoły mają jeszcze do rozegrania po pięć meczów.

Wyniki 34. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Anglii:

sobota

Arsenal Londyn - Manchester United 3:1

Leicester City - Aston Villa 0:0

Manchester City - Watford 5:1

Norwich City - Newcastle United 0:3

Brentford - Tottenham Hotspur 0:0

niedziela

Brighton & Hove Albion - Southampton 2:2

Burnley - Wolverhampton Wanderers 1:0

Chelsea Londyn - West Ham United 1:0

Liverpool – Everton 2:0

poniedziałek

Crystal Palace - Leeds United