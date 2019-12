Bednarek zatrzymał Chelsea. Udany debiut Ancelottiego

Klopp znów wylewa żale. Terminarz Premier League to "przestępstwo" Juergen Klopp po... czytaj dalej » The Blues podejmowali na Stamford Bridge Świętych. Choć gospodarze prowadzili grę i mieli dużą przewagę w posiadaniu piłki, to do szatni schodzili z bagażem jednego gola. W 31. minucie Michael Obafemi przebiegł z futbolówką kilkanaście metrów, wpadł w pole karne i mocnym uderzeniem w lewy górny róg dał prowadzenie przyjezdnym. W tej sytuacji fatalnie spisała się defensywa The Blues. Natomiast obrona gości – tradycyjnie z Janem Bednarkiem – skutecznie stopowała akcje rywali.

Bednarek oberwał

Po zmianie stron Chelsea nadal szukała swojej szansy – problem w tym, że gospodarze walili głową w mur. Raz przekonał się o tym Bednarek, który został trafiony piłką z bliskiej odległości w twarz. Polak padł na murawę, ale po chwili przerwy doszedł do siebie i zakomunikował arbitrowi, że chce dalej grać.

W 73. minucie kibice The Blues przeżyli kolejny szok. Goście przeprowadzili kontrę, Stuart Armstrong kopnął piłkę, a ta odbiła się od N'Golo Kante i trafiła wprost pod nogi nadbiegającego Nathana Redmonda – Anglik uprzedził Kepę i podwyższył prowadzenie. Jak się okazało było to ostatnie trafienie w tym meczu. To drugie zwycięstwo Southampton z rzędu, dzięki czemu udało się oddalić od strefy spadkowej.

Szczęśliwy gol Arsenalu

Nowy menedżer Arsnealu Mikel Arteta, nie miał powodów do zadowolenia po pierwszej połowie wyjazdowego spotkania z Bournemouth. W 35. minucie gola dla gospodarzy strzelił Dan Gosling, który trafił z bliskiej odległości po podaniu Jacka Staceya. Obrona Kanonierów ewidentnie zaspała.

W drugiej odsłonie było już lepiej, choć gra londyńskiego zespołu nadal pozostawiała dużo do życzenia. W 64. minucie do wyrównania w szczęśliwych okolicznościach doprowadził Pierre-Emerick Aubameyang – piłka po rykoszecie odbiła się od jednego z piłkarzy The Cherries i trafiła do Gabończyka, który z bliska pokonał bramkarza.

Źródło: Getty Images Arteta miał powody do złości

Udany debiut Ancelottiego

Bardziej udany debiut na ławce Evertonu zanotował Carlo Ancelotti. Co ciekawe Włoch nie wystawił w pierwszym składzie swojego rodaka - Moise Keana. Wcześniej dał do zrozumienia, że były piłkarz Juventusu musi ciężej pracować. Jednak niewykluczone, że szybko nie podniesie się z ławki, a wszystko przez innego napastnika Dominica Calverta-Lewina.

To właśnie 22-letni Anglik zapewnił trzy punkty ekipie The Toffees. Była 80. minuta, gdy wykorzystał on dośrodkowanie Djibrila Sidibe i popisał się znakomitym uderzeniem głową – piłka odbiła się od słupka i przekroczyła linię. Było to jedyne trafienie w całym meczu.

Źródło: Getty Images Ancelotti wygrał w debiucie

Fabiański coraz bliżej strefy spadkowej

Natomiast zawiódł West Ham United, który przegrał na wyjeździe z Crystal Palace 1:2. Tym samym zespół Łukasza Fabiańskiego (nie grał z powodu kontuzji – red.) spadł na 17. miejsce w tabeli i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.

We wcześniej rozegranym meczu Tottenham pokonał 2:1 Brighton. Gole dla gospodarzy strzelali Harry Kane i Dele Alli. The Spurs zbliżyli się do 4. miejsca, gwarantującego udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Do Chelsea tracą już tylko trzy punkty.

Wyniki czwartkowych spotkań Premier League:

Tottenham - Brighton 2:1

Aston Villa – Norwich 1:0

Bournemouth – Arsenal 1:1

Chelsea – Southampton 0:2

Crystal Palace – West Ham 1:2

Everton – Burnley 1:0

Sheffield United – Watford 1:1

Manchester United – Newcastle United o 18:30

Leicester – Liverpool o 21:00